Coronavirus : la Ligue des Champions pourrait avoir lieu en août

publié le 06/04/2020 à 17:44

Le milieu sportif n'échappe pas aux contraintes imposées par l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. Alors que la plupart des pays sont aujourd'hui confinés, les compétitions sont à l'arrêt. Aussi, des scénarios de reprises sont déjà l'étude dans le football : la Ligue des Champions pourrait avoir lieu uniquement en août, selon Le Parisien.

Le quotidien affirme avoir eu accès au procès-verbal de compte rendu d'une réunion du bureau de la Ligue de football professionnel, ce vendredi 3 avril. Ainsi, deux scénarios seraient à l'étude. Le premier, "bloc par bloc", prévoirait un "démarrage des compétitions domestiques courant juin et clôture début août" et des "UCC (UEFA club competitions, ndlr) en août", que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa, concentrées sur ce mois.

Le second scénario prévoirait, lui, un "redémarrage en parallèle des compétitions domestiques et UCC début juin et mi-juin pour une fin de saison fin juillet pour les championnats et début août pour les UCC". Il y aurait un démarrage de la "saison 20/21 (pour la France) à partir de mi-août" dans ce cas, "mi-septembre" dans le premier scénario.