Six ans plus tard, les revoilà à Marseille. Six ans plus tard, ils se frottent de nouveau à une nation africaine. Les Bleus débutent l'année 2022, celle du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre) au stade Vélodrome, vendredi 25 mars (21h15) face à la Côte d'Ivoire. Ils auront un second match de préparation face à l'Afrique du Sud dans cette fenêtre internationale, mardi 29 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

Le staff de l'équipe de France avait initialement prévu un stage à Doha pour tâter le terrain, mais le projet est tombé à l'eau. La préparation à la Coupe du monde débute donc dans un stade Vélodrome qui n'a plus accueilli la formation de Didier Deschamps depuis la demi-finale de l'Euro 2016, un jour où Antoine Griezmann avait assommé l'Allemagne (2-0) d'un doublé.

La réception des Ivoiriens doit servir à "progresser, perfectionner notre collectif, nos automatismes", annonce Jules Koundé, devenu titulaire en défense dans le 3-4-1-2 du sélectionneur. Elle est à suivre à la télévision sur M6. RTL et RTL.fr sont également mobilisés, de 20h à 23h15 à la radio, à partir de 20h15 sur le site et l'appli pour l'annonce de la composition des équipes de départ.

Qui avec Mbappé et Griezmann devant ?

En l'absence de Karim Benzema, Didier Deschamps va devoir recomposer sa ligne d'attaque habituellement composée du Madrilène avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Rappelé pour la première fois depuis l'Euro, Olivier Giroud postule pour être le troisième homme, mais est confronté à la concurrence de Wissam Ben Yedder et du novice Christopher Nkunku.

L'attaquant de Leipzig (24 ans) fait partie des trois nouveaux venus dans le groupe France, avec le défenseur central de l'OM William Saliba et l'ailier droit de Lens Jonathan Clauss. En novembre 2016, lorsque les Bleus affrontaient la Côte d'Ivoire (0-0) en match amical à Lens, le natif de Strasbourg portait le maillot d'Avranches, en troisième division, sans contrat professionnel.

Deschamps ne lancera sûrement pas le Lensois d'entrée à Marseille. Le sélectionneur sera par ailleurs probablement privé au milieu de N'Golo Kanté, absent pour raisons familiales et dont le retour auprès de la sélection demeure incertain. Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni sont au coude à coude pour tenir la place qu'occupe habituellement "NG" aux côté de Paul Pogba. En défense, Koundé, Raphaël Varane et Lucas Hernandez partent en pole position.