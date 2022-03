PSG : le groupe va-t-il exploser ? Faut-il encore faire jouer Neymar ?

Neymar et Kylian Mbappé avec le PSG à Monaco le 20 mars 2022

"Si on continue à faire des prestations comme ça, c'est sûr que le titre est en danger". Capitaine d'un PSG coulé à Monaco (3-0) 11 jours après le traumatisme de Madrid en Ligue des champions, Marquinhos a-t-il raison de s'inquiéter pour la 1re place en Ligue 1, alors que le club de la capitale compte 12 points d'avance sur Marseille à neuf journées de la fin ?

La trêve internationale va sans doute faire du bien aux Parisiens, qui reprendront avec la réception de Lorient le 3 avril, avant de se rendre à Clermont puis de se frotter à l'OM le 17. Mais même si le PSG parvient à se remettre à l'endroit et à valider son 10e titre de champion de France, il y a "un risque que le groupe explose", souligne Philippe Sanfourche.

Autre problème à gérer pour Mauricio Pochettino, Neymar, plus que jamais l'ombre de lui-même. Dans ce numéro des bonus de On refait le match, le chef de la rubrique football de RTL est entouré de Thibaud Chaboche et bien sûr de Christophe Pacaud à la présentation.