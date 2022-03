Équipe de France : Paul Pogba confie qu'il a "connu" la dépression

Bon vivant aux yeux du grand public, souriant, chambreur, Paul Pogba se livre en toute sincérité, loin de la langue de bois souvent raillée dans le milieu, dans un entretien au Figaro, mercredi 23 mars, deux jours avant un match amical de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire à Marseille. "Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression, tu veux juste t’isoler, être tout seul, ce sont des signes qui ne trompent pas", explique le joueur de 29 ans.

"Je l’ai connu, mais on n’en parle pas, poursuit-il (...) À titre personnel, cela a commencé quand j’étais avec José Mourinho à Manchester. Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n’as jamais vécu ces moments dans ta vie". Le natif de Lagny-sur-Marne, fait aussi référence à Kylian Mbappé. "Quand il a raté son pénalty contre la Suisse, personne n’a pensé à lui après, alors qu’il a reçu des tonnes de critiques (...) Si tu n’es pas blindé mentalement, tu es mort, dans ce sport. Ces épreuves te forgent, mais il ne faut pas lâcher".

"Le football est le sport collectif le plus individuel, on est jugé tous les trois jours, on doit être bon tout le temps, alors qu’on a des soucis comme tout le monde, que ce soit avec nos partenaires, notre coach, dans la vie de tous les jours, explique encore le milieu de terrain de 1,90 m. Forcément, tu vas le ressentir dans ton corps, dans ta tête, et tu peux avoir un mois, même une année, où tu n’es pas bien. Mais il ne faut pas le dire. En tout cas publiquement. Tout est dans la tête, le mental contrôle tout et tous les sportifs de haut niveau passent par ces moments-là, mais peu en parlent".

Mon psy peut être mon meilleur ami, ma femme ou mon fils Paul Pogba

Pour rebondir, le champion du monde 2018 confie enfin qu'il prend le temps de parler de tous ces maux avec ses proches, dont l'ancien joueur Patrice Évra. "Je ne veux pas que des moments négatifs me fassent oublier tous mes acquis, mais ce n’est pas forcément facile et, quand je n’y arrive pas tout seul, je parle beaucoup avec 'Tonton Pat', des anciens joueurs qui ont connu cela, car ils vont te comprendre de suite. Mon psy peut être mon meilleur ami, ma femme ou mon fils. Parler, être écouté, ressortir toute cette rage et cette dépression qui te ronge, c’est obligatoire pour moi".