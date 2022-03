Équipe de France : "Je voulais clairement arrêter le foot", confie Jonathan Clauss

Jonathan Clauss, Olivier Giroud, Paul Pogba et Christopher Nkunku avec les Bleus à Clairefontaine le 22 mars 2022

À 29 ans, après 60 matches de Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens, Jonathan Clauss découvre depuis lundi 21 mars Clairefontaine, le centre d'entraînement de l'équipe de France. Quatre jours plus tôt, Didier Deschamps prononçait son nom dans la liste des 23 joueurs appelés pour les matches amicaux contre la Côte d'Ivoire, vendredi 25 mars (21h15) et face à l'Afrique du Sud, mardi 29 mars (21h15).

Quand le natif de Strasbourg entre dans le musée des Bleus, il se fige avec des yeux d'enfants entre un maillot de Lilian Thuram et le trophée de la Coupe du monde. "C'est incroyable, confie-t-il, émerveillé. Je n'ai jamais été à Clairefontaine, donc je ne savais pas que ce musée existait. Aujourd'hui, y être, c'est extraordinaire".

Le droitier de 1,78 m, révélation au poste de latéral depuis près de deux saisons, n'a pas oublié la claque reçue 12 ans plus tôt à Strasbourg, lorsqu'il se faisait recaler du centre de formation. "Je voulais clairement arrêter le foot, parce que pour moi c'était Strasbourg ou rien du tout", se souvient-il.

À 18 ans, il faut repartir de zéro

Son rêve qui s'effondre. À 18 ans, il faut repartir de zéro et enchainer les p'tits boulots, "concilier travail et foot parce qu'il fallait que je gagne de l'argent quand même. À un moment donné, je ne pouvais pas demander à ma mère tous les jours". Jonathan Clauss repart de 7e division allemande, revient en France en CFA2, puis un premier contrat pro à Quevilly en 2017, à 24 ans.

Après un nouveau passage par l'Allemagne, avec Bielefeld en division 2, il s'engage avec le promu lensois durant l'été 2020. Il y trouve bien plus qu'un club : c'est une famille qui a littéralement explosé de bonheur, au moment de sa convocation en Bleu. "J'ai eu des milliers de messages. Je me disais : 'Mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fais pour en avoir autant ?' Cette ambiance-là était inexplicable, extraordinaire".

Jonathan Clauss doit maintenant redescendre de son nuage, pour vivre concrètement ce rêve éveillé avec l'équipe de France, à huit mois d'une Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) qui serait un rêve encore plus démentiel.