Équipe de France : qui dans la première liste post-Mondial ?

Quasiment trois mois après la défaite face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France revient sur le devant de la scène, jeudi 16 mars. Didier Deschamps dévoile à 14h la liste pour la nouvelle échéance des Bleus : les qualifications pour l'Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne. Les vice-champions du monde évolueront dans le groupe B des éliminatoires avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Les deux premiers seront directement qualifiés.

L'aventure débute par la réception des Hollandais, vendredi 24 mars (20h45) au Stade de France, puis par un déplacement à Dublin le lundi 27 (20h45), soit deux des matches les plus relevés sur le papier. Elle se fera sans Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema ou Steve Mandanda, désormais retraités internationaux, se poursuivra en juin à Faro face à Gibraltar et à Saint-Denis face aux Grecs, et se conclura en novembre.

Après le départ de Lloris (36 ans, 145 sélections), la place de numéro un dans le but est déjà réservée à Mike Maignan (27 ans, 5 sélections), le portier de l'AC Milan, enfin débarrassé de sa blessure à un mollet. Mais l'identité de ses deux associés reste à définir. Alphonse Areola (30 ans, 5 sélections), présent au Qatar comme numéro 3, postule pour intégrer le trio au regard de son expérience dans le groupe France et de son temps de jeu en hausse à West Ham.

Samba et/ou Lafont ?

L'identité du troisième homme apparaît plus floue, même si deux noms se dégagent. Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens français, pourrait donner sa préférence à Brice Samba (28 ans, jamais convoqué) ou à Alban Lafont (24 ans, appelé sans jouer en septembre), qu'il a observés durant Lens-Nantes il y a un mois.

En défense, Deschamps est privé de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, coincés à l'infirmerie, dont revient à peine Ferland Mendy. Mis au placard après le premier match du Mondial, Benjamin Pavard devrait en revanche être de la partie. Deschamps compte encore sur lui, a-t-il affirmé au Parisien. En défense centrale, Wesley Fofana (22 ans, Leicester) et Jean-Clair Todibo (23 ans, Nice) espèrent se frayer un chemin pour épauler Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et William Saliba.



Incertitudes au milieu et en attaque

Theo Hernandez et Jules Koundé sont également attendus dans ce secteur. Au milieu, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Edouardo Camavinga et Antoine Griezmann, si le sélectionneur continue à l'utiliser au poste de relayeur, sont partants à 100%. Les deux places restantes seront-elles pour Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout ? Valentin Rongier, Khephren Thuram (21 ,ans, Nice, fils de Lilian et frère de Marcus) voire Manu Koné (21 ans, Mönchengladbach) frappent à la porte.

Reste le secteur offensif, amputé comme au Mondial de Benzema, le Ballon d'Or fâché avec Deschamps, de Christopher Nkunku mais aussi de Ousmane Dembélé, blessé. Il reste toutefois bien garnie avec Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani ou encore, très certainement, Olivier Giroud. Wissam Ben Yedder, Marcus Thuram, Moussa Diaby voire Alexandre Lacazette, auront-ils droit à une nouvelle chance ? Réponse sur les coups de 14h05, jeudi.

À écouter ÉQUIPE DE FRANCE - Quel renouveau après les départs de Lloris, Benzema, Varane et Mandanda ? 00:19:05

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info