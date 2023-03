ÉDITO - Karim Benzema : "Mais pour qui il se prend ?", tacle Alba Ventura

Les footeux se prennent pour des rockstars. Karim Benzema qui pose, appuyé sur sa grosse berline, le bras en l'air, la tête penchée avec ce commentaire : "Je vais devoir m'expliquer pour le peuple". Mais pour qui il se prend ? Non mais on l'a perdu. Karim Benzema veut dire sa vérité après l'interview de Didier Deschamps dans Le Parisien et Le Figaro à propos de son départ du Qatar suite à son forfait.

Les deux hommes n'auraient pas la même version. Qu'il donne tout simplement sa version, qu'il appelle Deschamps, qu'ils s'expliquent tous les deux. Mais ce numéro de clown, cette comédie, tout le monde s'en fout. Tout le monde est lassé surtout. Benzema est certes un joueur très talentueux, mais pourquoi tant d'histoires, pourquoi toujours des polémiques ? Franchement, le foot, depuis l'affaire Knysna, ce sont des règlements de comptes en permanence, des gens (pas tous heureusement), qui passent leur temps à tourner autour de leur nombril, à assombrir l'image de ce sport populaire, à vous dégoûter du football.

Les deux images sportives du week-end : le foot avec Benzema et le rugby magistral en Angleterre. Que certains footballeurs s'inspirent un peu plus du XV de France, ça ne ferait pas de mal parce que ça, c'est une équipe. Ça, c'est l'esprit collectif.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info