Équipe de France : Raphaël Varane annonce sa retraite internationale

Un autre champion du monde tire sa révérence avec les Bleus. Après 93 sélections avec l'Équipe de France, le défenseur Raphaël Varane a annoncé ce jeudi 2 février sa retraite internationale à 29 ans. Il s'agit du 4e départ au sein des hommes de Didier Deschamps, après les gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda, et Karim Benzema.

"Après 10 années et 93 sélections en Bleu, Raphaël Varane a décidé de prendre sa retraite internationale. Merci pour tout Raphaël", a tweeté l'équipe de France. "Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale", a écrit sur Instagram l'actuel joueur de Manchester United, figure des Bleus depuis 2013.

Accompagné d'une photo de lui tenant le trophée de la Coupe du monde, le défenseur des Bleus a publié un long texte dans lequel il explique que "représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. À chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté".

"Ces moments avec vous me manqueront c’est certain, mais le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous", a-t-il conclu.

