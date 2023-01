Équipe de France : Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

"Après une longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale." Hugo Lloris a annoncé prendre sa retraite de l'Équipe de France, ce lundi 9 janvier. Le champion du monde 2018 a expliqué au journal L'Équipe préférer "sortir en étant au plus haut".

"Après quatorze ans à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout", a-t-il déclaré. "J'aurais préféré finir ma carrière avec un nouveau titre de Champion du monde, mais je préfère retenir le positif : on a rendu les Français très fiers", s'est-il par ailleurs félicité au micro de TF1, confiant qu'il s'agit de "la décision la plus difficile de sa carrière".

"C'est un soulagement de l'annoncer, confie-t-il. Mais je ne peux que me sentir privilégié d'avoir joué autant de matchs sous le maillot de l'Équipe de France et d'avoir partagé d'aussi bons moments avec mes coéquipiers et sélectionneurs, en particulier Didier Deschamps." Depuis sa première sélection, en novembre 2008 face à l'Uruguay, Hugo Lloris a porté le maillot de l'Équipe de France 145 fois et le brassard de capitaine à 123 reprises. Un record dans l'histoire des Bleus.

Pour Lloris, aucun doute, la relève est assurée

"Je vais savourer ce reccord bien évidemment, assure le désormais ex-capitaine. Mais je sais qu'il y a un joueur qui sera capable de faire mieux, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Il s'agit assurément de Kylian Mbappé. C'est un grand leader et il est parti pour un long moment avec les Bleus", prédit Hugo Lloris, espérant que le prodige de Bondy fasse vivre de "grands succès" aux Français.

"Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer", a-t-il également affirmé en citant notamment le nom de son successeur désigné dans la cage tricolore, Mike Maignan.

Très ému en repensant à son parcours au sein des Bleus, Hugo Lloris a évoqué sur TF1 sa victoire à la Coupe du monde de 2018. "Sur le plan personnel, c'est quelque chose de très fort, d'autant qu'il y avait ma famille dans les tribunes", a-t-il déclaré.

"J'ai le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir encore pris ma part dans l'aventure, mais je n'ai pas envie d'attendre le moment où je commencerai à en faire un peu moins. Je préfère sortir en étant toujours en haut, après avoir aidé l'équipe de France à arriver en finale de Coupe du monde", assure finalement Lloris au quotidien sportif.

