Après la nouvelle élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions face au Bayern, la consternation est le sentiment qui domine chez les supporters du PSG (36%) devant l’incompréhension (33%), le désespoir (20%) et la colère (11%). 90% estiment que le club de Munich était plus fort et 58% pointent les joueurs comme principaux responsables de l’élimination devant la direction (26%) et Christophe Galtier (14%).

52% des sympathisants parisiens souhaitent par ailleurs que Neymar quitte le club. Ils sont en revanche 75% à toujours vouloir voir Marco Verratti (71% pour le directeur sportif Luis Campos, 70% pour Lionel Messi et Galtier, 95% pour Kylian Mbappé). Enfin, 73% redoutent un départ à la fin de la saison de leur buteur numéro 1 (28% beaucoup, 45% un peu), toujours convoité par le Real Madrid.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 466 amateurs de football et 235 supporters du PSG.

PSG : 73% des supporters craignent le départ de Mbappé à la fin de la saison Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info