Équipe de France : Maignan, Varane, Mbappé... Qui pour succéder à Lloris comme capitaine et dans le but ?

Un énorme chapitre de l'histoire de l'équipe de France se tourne : à 36 ans (il les a eu le 26 décembre) et 22 jours après la finale de la Coupe du monde perdue par les Bleus face à l'Argentine au Qatar, Hugo Lloris a annoncé la fin de sa carrière internationale, lundi 9 janvier. "Après 14 années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout", explique le gardien de but, qui entend toutefois poursuivre avec son club de Tottenham encore plusieurs saisons.

Apparu sous le maillot frappé du coq pour la première fois le 19 novembre 2008 (amical face à l'Uruguay), lorsque Raymond Domenech était sélectionneur, intronisé capitaine durant le mandat de Laurent Blanc (2010-2012), le Niçois aura établi deux records légendaires : celui du nombre de sélections durant le dernier Mondial (145, trois de plus que Lilian Thuram) et de capitanats (121, contre seulement 54 pour le deuxième, Didier Deschamps).

Se posent désormais deux questions : qui va lui succéder dans le but et qui sera le prochain capitaine. Le prochain gardien titulaire des Bleus n’était pas au Qatar : Mike Maignan, touché au mollet avant le Mondial, est bien le successeur désigné et annoncé. À 27 ans, l’actuel portier de l’AC Milan fait l’unanimité. D’ailleurs, Didier Deschamps et Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens en équipe de France, avaient été contrariés par son forfait.

Opérationnel pour le début des qualifs de l'Euro 2024 ?

Après le titre de champion de France avec Lille en 2021, Maignan a séduit les tifosi italiens et fait oublier Gianluigi Donnarruma, parti au PSG. Il s’est d’ailleurs classé 25e du dernier Ballon d’Or, seul gardien derrière Thibaut Courtois dans le Top 30. Mais toujours absent depuis sa blessure en septembre, sera-t-il apte pour le début des qualifications à l'Euro 2024, le 24 mars contre les Pays-Bas et le 27 en Irlande ? Si ce n’était pas le cas, Steve Mandanda, 37 ans, pourrait assurer l’intérim, à moins que le Nantais Alban Laffont, solution d’avenir, Alphonse Areola (West Ham) ou le Lensois Brice Samba ne créent la surprise.

Pour le rôle de capitaine, là encore, la solution semble évidente : vice-capitaine des Bleus au Qatar, Raphaël Varane devrait hériter d’un brassard qu’il a déjà porté à 18 reprises (en 93 sélections). Le défenseur central de Manchester United n’a que 29 ans et une influence qui compte dans le vestiaire. Antoine Griezmann (31 ans, 117 capes) n’a été capitaine qu’une seule fois mais demeure un relai privilégié de Didier Deschamps.



Comment exclure la candidature de Mbappé ?

Mais comment exclure la candidature de Kylian Mbappé (66 sélections) ? Le discours de l'attaquant du Paris Saint-Germain (24 ans) à la mi-temps de France-Argentine, son attitude et son leadership de plus en plus affirmé ressemblent fort à des arguments pour être un capitaine en puissance. Tôt ou tard.

