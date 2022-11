Coupe du monde 2022 : Maignan, Clauss, Digne, Ben Yedder... Les absents de la liste de Deschamps

Le verdict est tombé à 20h16, mercredi 9 novembre, à un peu moins de 11 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) et 13 de l'entrée en lice de la France dans le tournoi face à l'Australie (mardi 22 novembre, 20h, heure française) : Didier Deschamps a dévoilé sa liste 25 éléments, avec les cadres Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Raphaël Varane mais aussi Olivier Giroud.

Sur le plateau de TF1, la grand-messe télévisuelle n'a finalement pas réservé de surprise majeure, à l'exception du gardien numéro 2 Mike Maignan, touché à un mollet et écarté au profit de Steve Mandanda, 37 ans, et Alphonse Areola. Tous les autres joueurs convalescents sont ainsi intégrés à l'effectif, de Varane (cuisse) à Benzema (cuisse) en passant par Presnel Kimpembe (tendon d'Achille) ou Jules Koundé (cuisse).

En défense, les grands perdants de cette liste sont Jonathan Clauss, Lucas Digne ou encore Ferland Mendy. Au milieu, l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, ne profite pas à Boubacar Kamara, lui aussi de retour de blessure, ni à Tanguy Ndombele, mais à Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi, qui accompagnent Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot.

Dans le secteur offensif, Christopher Nkunku a été préféré à Wissam Ben Yedder, Randal Kolo Muani, Moussa Diaby ou encore Marcus Thuram pour épauler les incontournables Mbappé, Griezmann et Benzema en plus des attendus Kingsley Coman et Ousmane Dembélé.

