C'est la première fois qu'un joueur de cette envergure rejoint une équipe du golfe. Le salaire de Cristiano Ronaldo a été dévoilé à l'AFP par une source proche du club Al-Nassr : 400 millions d'euros. Dans le détail, ce sont 200 millions d'euros que le Portugais de 37 ans va recevoir dans le cadre de son contrat et 200 autres millions pour être "l'ambassadeur" de l'Arabie Saoudite dans sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde 2023.

La signature du joueur aux cinq Ballons d'Or et recordman du nombre de buts en sélection s'inscrit dans une stratégie claire de la part du royaume wahabite d'attirer l'attention sur son championnat. De nombreux membres de la famille royale auraient soutenu l'accord entre le club Al-Nassr et Cristiano Ronaldo. Mohammed ben Salmane, le prince héritier et l'homme à la tête du pays, aurait lui-même approuvé ce marché.

"MBS et (ses frères) Naif, Turki et Rakan, les enfants du roi Salmane, sont tous membres honoraires d'Al-Nassr, depuis l'époque d'avant que leur père ne devienne prince héritier. Ils voulaient donner la suprématie à leur club et le mettre sous les projecteurs. Le meilleur moyen était d'amener le meilleur joueur au monde", a ajouté la source. "Ce sont les frères de MBS qui ont suggéré l'accord et cherché à le finaliser à tout prix", a précisé une autre source. Avec cet achat, Al-Nassr espère décrocher son premier championnat d'Asie.

Cristiano Ronaldo affrontera Lionel Messi et Kylian Mbappé pour son premier match sur le sol saoudien. Le PSG se rend à Ryiad le 19 janvier et disputera un match amical avec une "sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr", dont Cristiano Ronaldo selon son entraîneur Rudy Garcia. Ce match opposera deux joueurs de légendes dont les fans se disputent le titre de meilleur joueur de tous les temps : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

