et AFP

publié le 21/11/2018 à 13:20

Placés dans le même groupe de Ligue des Nations, la France et l'Allemagne vont-elles se retrouver lors des éliminatoires de l'Euro 2020, qui se dérouleront du 21 mars au 19 novembre 2019 ? C'est en tout cas une hypothèse avant le tirage au sort à venir du dimanche 2 décembre.



Logiquement, les Champions du Monde français figurent parmi les 10 têtes de série, qui ne peuvent pas se rencontrer. Ces dernières sont réparties en deux pots, le pot 1 (Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie, Pologne) et le pot Ligue des nations (Suisse, Portugal, Pays-Bas, Angleterre, les quatre équipes qualifiées pour la phase finale du tournoi).

Reléguée en Ligue B de la Ligue des Nations, la Mannschaft sera dans le pot 2, avec l'Islande, la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, le Danemark, la Suède, la Russie, l'Autriche, le Pays de Galles et la République tchèque. Bien qu'en reconstruction, elle sera la nation à éviter pour les têtes de série.



Terminer à l'une des deux premières places

Pour ces éliminatoires de l'Euro 2020, les 55 membres de l'UEFA seront réparties en 10 poules : 5 composées de 5 équipes et 5 de 6 équipes. Elles devront terminer aux deux premières places pour assurer leur qualification directe au tournoi qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes de 12 pays différents. Un système de barrages aura également lieu en mars 2020 pour attribuer quatre tickets supplémentaires par l'intermédiaire de la Ligue des Nations.

Le 16e championnat d'Europe desnNations marquera les 60 ans du tournoi. Aucun des pays accueillant les matchs ne bénéficie d'une qualification automatique. Les deux demi-finales et la finale se dérouleront au stade de Wembley à Londres. Les autres villes hôtes sont Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg.

Les Pots avant le tirage au sort des éliminatoires :

Pot de la Ligue des Nations : Suisse, Portugal, Pays-Bas, Angleterre



Pot 1 : Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie, Pologne



Pot 2 : Allemagne, Islande, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark, Suède, Russie, Autriche, pays de Galles, République tchèque



Pot 3 : Slovaquie, Turquie, Eire, Irlande du Nord, Écosse, Norvège, Serbie, Finlande, Bulgarie, Israël



Pot 4 : Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, Monténégro, Chypre, Estonie, Slovénie, Lituanie, Géorgie



Pot 5 : Macédoine, Kosovo, Bélarus, Luxembourg, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie, Gibraltar, Îles Féroé

Pot 6 : Lettonie, Liechtenstein, Andorre, Malte, Saint Marin