Thomas Tuchel meilleur entraîneur de la Ligue 1, selon notre sondage

publié le 14/10/2018 à 09:01

À peine arrivé, Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, est déjà le meilleur de la Ligue 1 pour 36% des amateurs de football interrogés, selon notre baromètre Odoxa. Rudi Garcia, le coach de l'Olympique de Marseille, est deuxième avec 23%, devant le Lillois Christophe Galtier (11%) et le Lyonnais Bruno Génésio (8%).



Avec 9 victoires en 9 matchs et un minimum de 3 buts inscrits par rencontre, le PSG version Tuchel a de quoi séduire. L'Allemand est même perçu par 64% des amateurs de football comme le coach qu'il faut au club parisien pour remporter la Ligue des Champions.

Thierry Henry est également plébiscité : 71% des Français interrogés approuvaient le choix de l'AS Monaco avant même que l'engagement comme entraîneur du meilleur buteur de l'histoire des Bleus ne soit officialisé.

Mais si les amateurs de foot jugent globalement bon le niveau des entraîneurs de Ligue 1, ils doivent en revanche progresser sur le plan de la communication. Là encore, Thomas Tuchel devance la concurrence.

Meilleurs entraîneurs de Ligue 1 Crédit : Odoxa

Enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama interrogés par internet les 10 et 11 octobre 2018 auprès d'un échantillon de 1.013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 418 amateurs de football.