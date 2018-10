publié le 13/10/2018 à 18:04

Un geste fort. Alphonse Areola, le gardien de l’équipe de France de football et du Paris Saint-Germain, va faire un "don d’une somme importante" à Hugo et Emma, deux enfants atteints de la maladie Sanfilippo type B.



Leur maman l’a annoncé ce vendredi 12 octobre sur la page Facebook créée pour sauver la vie de ses enfants, avec un énorme "Merci". Alicia raconte au micro de RTL qu'elle a reçu un appel de la femme d'Alphonse Areola qui lui a annoncé la nouvelle.

"Elle nous a dit qu'elle voulait que les choses avancent et quelle voulait contribuer à notre combat". Âgés de 2 ans et demi et 9 mois, Hugo et Emma sont atteints de la maladie Sanfilippo. II s’agit d’une maladie génétique rare, de type lysosomale. Un essai clinique, déjà testé en 2013 avec des résultats encourageants, est possible pour les sauver.

Alphonse Areola va faire un don important pour sauver Hugo et Emma Crédit : Photo : Julien MERCIER

La condition : réunir 4 millions d’euros. Les parents ont donc décidé de lancer le 12 juillet une cagnotte "Hugo et Emma, un combat pour la vie" afin de réunir les fonds nécessaires. La mère des deux enfants confie que lorsque la femme d'Alphonse Areola a annoncé le montant de leur don, elle "s'est mise à pleure tout de suite", avant d'ajouter : "C'est la première fois que l'on nous appelle pour nous annoncer un don aussi énorme".



À partir de 1,2 million d'euros, la fabrication du traitement peut commencer. La cagnotte est pour l'instant 750.000 euros



Pour participer à la cagnotte "Hugo et Emma, un combat pour la vie".