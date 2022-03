Équipe de France : tout savoir sur les matches amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud

Du rêve éveillé de Jonathan Clauss aux larges sourires de Paul Pogba, Hugo Lloris, Antoine Griezmann et surtout Olivier Giroud, de retour huit mois plus tard, les Bleus ont largement affiché leur bonheur devant les caméras de la FFF, mardi 22 mars. Près de quatre mois après leur dernier match de l'année 2021, un succès 2-0 en Finlande pour boucler la qualification au Mondial 2022, revoilà les champions du monde, tournés vers le Qatar.

Didier Deschamps et ses hommes ont trois fenêtres devant eux pour préparer le grand événement de la fin d'année (21 novembre-18 décembre), engranger encore plus d'expérience et de confiance dans le nouveau schéma en 3-4-1-2, incorporer les petits nouveaux, qui devront prouver qu'ils peuvent s'inscrire sur la durée, voire les revenants. Après les deux matches amicaux de cette fin mars, la Ligue des Nations fera son retour en juin (quatre rencontres) et septembre (deux).

Pour ce premier rassemblement du printemps, le staff bleu-blanc-rouge avait initialement pensé à un mini tournoi au Qatar. Mais la FFF et son président Noël Le Graët n'ont pas jugé satisfaisantes les conditions financières du pays hôte de la Coupe du monde. En lieu et place, ce sont donc les réceptions de deux nations africaines qui sont au programme, avec l'objectif de remplir le stade Vélodrome de Marseille contre la Côte d'Ivoire puis le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, l'enceinte de Lille, contre l'Afrique du Sud.

Face aux 51e et 68e au classement Fifa

La première rencontre est à suivre sur M6, vendredi 25 mars (21h15), la deuxième sur TF1 mardi 29 mars (21h15). Au Qatar, les Bleus (3e au classement Fifa) se seraient frottés à la Bulgarie (71e nation mondiale) et la Slovénie (64e) au Qatar. Ils vont finalement se tester contre les 51es et 68es au classement Fifa. Face aux Ivoiriens, ce sera la troisième fois de leur histoire après deux précédents déjà en amical, en août 2005 lors du retour en Bleu de Zinédine Zidane (3-0) et en novembre 2016 (0-0).

Les Éléphants du capitaine Serge Aurier ont été sortis en 8es de finale de la dernière CAN par l'Égypte, après avoir dominé le groupe E et participé à l'élimination de l'Algérie tenante du titre. Ils ne peuvent plus se qualifier pour le prochain Mondial, tout comme les Bafanas Bafanas sud-africains, qui n'étaient, eux, pas présents lors de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal.

L'affiche France - Afrique du Sud renvoie d'abord au premier match des Bleus sur leur conquête du sacre mondial de 1998, ce 3-0 à Marseille, la langue pendue de Christophe Dugarry en direction de la tribune de presse après l'ouverture du score... Mais il n'y a pas que des bons souvenirs : France - Afrique du Sud, c'est aussi le dernier match de Raymond Domenech comme sélectionneur, un funeste 22 juin 2010 (défaite des Bleus 2-1).