et Jean-Michel Rascol

publié le 28/03/2019 à 15:29

C'est une sacrée marque de confiance qu'a reçu Lucas Hernandez alors qu'il se faisait opérer du genou droit : le Français de 23 ans jouera la saison prochaine pour le Bayern Munich. Le montant du transfert, 80 millions d'euros pour un contrat de cinq ans, est le plus élevé de l'histoire de la Bundesliga, le championnat allemand.



Le précédent record appartenait à un autre Français, Corentin Tolisso, transféré de Lyon au Bayern pour 41,5 millions durant l'été 2017. Hernandez, natif de Marseille qui porte les couleurs de l'Atlético de Madrid depuis 2014 et ses débuts chez les professionnels, devient également le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire derrière le Néerlandais Virgil Van Dijk (27 ans), parti de Southamptoiopn pour Liverpool en janvier 2018 pour 84 millions d'euros.

Après s'être attaché les services de Benjamin Pavard (23 ans, VFB Stuttgart) pour 35 millions d'euros, le Bayren continue donc de miser sur les jeunes Champions du Monde français avce la signature de Hernandez. L'avenir dira si le latéral gauche fera une aussi belle carrière en Bavière que la voix du football sur RTL, Bixente Lizarazu (227 matches de 1997 à 2004 puis 46 en 2005-2006).