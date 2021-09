Jordan Veretout, Aurélien Tchouaméni, Moussa Diaby et Théo Hernandez. Voici les quatre nouveaux joueurs appelés en équipe de France par Didier Deschamps pour le premier rassemblement de la saison 2021-2022, deux mois après la sortie de route des Bleus dès les 8es de finale de l'Euro face à la Suisse. Objectif des champions du monde en titre en cette rentrée : se rapprocher voire se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Avant de recevoir la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg, mercredi 1er septembre (20h45), de se frotter à l'Ukraine à Kiev samedi 4 septembre (20h45) et de retrouver la Finlande à Lyon mardi 7 septembre (20h45), les 23 joueurs convoqués par le sélectionneur (avec Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann ou Paul Pogba mais sans Olivier Giroud, Benjamin Pavard ou Lucas Hernandez), se sont retrouvés à Clairefontaine, lundi 30 août. Et comme le veut la coutume, les petits nouveaux n'ont pas échappé au traditionnel bizutage.

En équipe de France, il s'agit de se mettre debout sur sa chaise lors du dîner et de chanter quelques paroles. Frère de Lucas, Théo Hernandez (23 ans, AC Milan) a opté pour la légendaire Bamba de Los Lobos, en tenant de faire monter l'ambiance en frappant dans ses mains. Couplets beaucoup plus contemporains pour Moussa Diaby (22 ans, Bayer Leverkusen, ex-PSG) et Aurélien Tchouaméni (21 ans, Monaco) avec La vie qu'on mène de Ninho et Double Bang 5 de Leto. Entre eux, Jordan Veretout (28 ans, AS Rome) a repris le Papaoutai du Belge Stromae.