Ligue des Nations : ce qu'il faut savoir sur Belgique-France

C'est un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 qui aura lieu ce jeudi 7 octobre 2021 à 20h45. Depuis le Juventus Stadium, à Turin, La Belgique et la France se disputeront pour une place en finale de la Ligue des Nations.

Trois ans et demi après avoir privé les Diables Rouges de la finale du Mondial en Russie, la France retrouvera la Belgique qui n'a toujours pas digéré cette défaite. C'est donc avec un esprit revanchard que les Belges défieront les hommes de Didier Deschamps, avec comme seul objectif de décrocher une place en finale.

Après l'échec de l'Euro 2021 où la France avait été évincée dès les huitièmes, les Bleus auront de leur côté à cœur de reconquérir les supporters.

Les Belges, premier au classement FIFA

Si les Bleus sont bel et bien les champions du monde en titre, rien n'est joué d'avance. En effet au classement FIFA, c'est la Belgique qui devance toutes les autres nations et se classe première. Quant à la France, elle ne fait plus partie du top 3 et figure au 4e rang de ce classement.

30 victoires pour la Belgique, 25 pour la France

Les deux pays se sont déjà affrontés à plusieurs reprises, 74 fois pour être précis. Toutefois, les Diables Rouges possèdent une petite longueur d'avance, puisqu'ils disposent de 30 victoires contre 25 pour les Bleus. 19 fois, le match entre les deux équipes s'est conclu par un nul.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en finale l'Italie ou l'Espagne (le match pour les départager aura lieu mercredi 6 octobre, ndlr) afin de tenter de succéder au Portugal, vainqueur de la première édition en 2019.