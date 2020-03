et AFP

publié le 10/03/2020 à 17:28

Après l'annonce du huis clos pour les matches de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'au 15 avril, la sentence est elle aussi tombée pour les prochains matches des Bleus. Ce mardi 10 mars, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a annoncé que les matches amicaux contre l'Ukraine et la Finlande, prévus à la fin du mois de mars, se joueront également sans spectateur, conformément aux restrictions liées au coronavirus.

"Un match à Lyon n'a aucun sens", a déclaré le dirigeant au micro de la chaîne BFMTV, indiquant que France-Finlande, prévu le 31 mars près de Lyon, serait relocalisé à Saint-Denis, où les Bleus affrontent quatre jours plus tôt l'Ukraine (27 mars).

Plus tôt dans l'après-midi, la Ligue de football professionnel (LFP) avait fait savoir que tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2 prévus d'ici au 15 avril auront lieu "à huis clos total", avant d'ajouter que les modalités des matches à huis clos seront définies lors de la réunion de son bureau mercredi 11 mars.