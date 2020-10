publié le 07/10/2020 à 21:58

Festival de buts pour les Bleus qui s'imposent 7 à 1 face à l'Ukraine ! Deux sélections, un but et quel but pour Eduardo Camavinga. Le jeune français de 17 ans, titularisé pour la première fois avec les Bleus ce mercredi 7 octobre face à l'Ukraine en match amical, n'a eu besoin que de 9 minutes pour débloquer son compteur en équipe de France.

Le milieu de terrain du Stade Rennais a marqué un vrai but d'attaquant. À la 9e minute de jeu, le centre de Lucas Digne est dévié par Olivier Giroud au second poteau. C'est alors Camavinga qui hérite du ballon et place un sublime lob en retourné dans la lucarne gauche.

C'est cette même lucarne gauche, qu'Olivier Giroud va nettoyer 15 minutes plus tard. Servi en profondeur, l'attaquant des Bleus se décale pour se placer sur son pied gauche et délivrer une magnifique frappe enroulée imparable. Le Français s'offre même le doublé dix minutes plus tard, en reprenant de la tête un ballon repoussé par le gardien ukrainien Heorhiy Buschan.

D'une inspiration géniale, Camavinga ouvre le score et inscrit son premier but chez les Bleus à seulement 17 ans 🌟 #FRAUKR



↪️Pour revoir son but : https://t.co/lRPKvCXPLD — TF1 (@TF1) October 7, 2020

Pour sa 100e avec les Bleus, l'attaquant de Chelsea signe là ses 41e et 42e buts en équipe de France. Dans la même soirée, il égale et dépasse donc Michel Platini (41 buts). Seul Thierry Henry et ses légendaires 51 buts est devant.

D'une magnifique frappe lointaine, Olivier Giroud a égalé le total de buts de Michel Platini chez les Bleus (41) 🇫🇷



↪️ Pour revoir son but : https://t.co/YR8xCztbVm — TF1 (@TF1) October 7, 2020

Tolisso et Mbappé enfoncent le clou

Que de buts sublimes ce mercredi. Après un but contre son camp et la réduction du score de l'Ukraine, c'est Corentin Tolisso, peu après l'heure de jeu, à 4-1 pour les Bleus, qui a enfoncé le clou. Le milieu de terrain du Bayern Münich joue en une-deux avec Kylian Mbappé dans l'axe. Servi en retrait par ce dernier, l'ancien lyonnais déclenche une frappe enroulée des 22 mètres parfaitement placée pour inscrire le 5e but des Bleus ce mercredi.

D'une belle frappe, Corentin Tolisso a inscrit le 5e but de l'@equipedefrance ce soir 🇫🇷



↪️Pour revoir son but : https://t.co/LOA2EvqcpQ — TF1 (@TF1) October 7, 2020

D'abord passeur, puis buteur, Kylian Mbappé a lui aussi ajouté sa pierre à l'édifice, à la 82e minute de jeu. Dans un numéro individuel qu'on lui connait côté droit, le Parisien déclenche une puissante frappe au premier poteau et vient inscrire son 15e but en équipe de France.

Sur un contre éclair, @KMbappe a marqué le sixième but du match pour les Bleus ce soir 🇫🇷 #FRAUKR



↪️ Pour revoir son but : https://t.co/hDgTyujt0H — TF1 (@TF1) October 7, 2020

Griezmann parachève la soirée

Chacun y est allé de son but ! Le festival offensif des Bleus a duré jusqu'à la 89e minute et un 7e but signé Antoine Griezmann. Rentré à l'heure de jeu, "Grizou" profite d'une récupération haute des Français pour déclencher une frappe à l'entrée de la surface. Légèrement dévié, le ballon termine sa course au fond des filets en rasant le poteau. Et de 7 pour les Bleus !

BUUUUUUT POUR L'@equipedefrance ! Le festival continue, ça fait 7-1 désormais, avec le premier but de la soirée pour @AntoGriezmann 🇫🇷 #FRAUKR pic.twitter.com/ZotVF2vKfk — TF1 (@TF1) October 7, 2020