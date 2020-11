Portugal-France : "une réaction de champions du monde", selon Robert Pirès

publié le 15/11/2020 à 12:17

Les Bleus sont de retour. Enfin une victoire pour les hommes de Didier Deschamps qui se sont qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Nations. Victoire 1-0 ce samedi 14 novembre avec un but de N'Golo Kanté. Après la défaite de mercredi face à la Finlande, il fallait frapper fort, se remobiliser. Objectif atteint, commente le consultant de RTL Robert Pirès.

"C'est une réaction de champions du monde, estime Robert Pirès. C'est de bonne augure pour la suite. En tout cas, ce qui est bien, c'est que certains joueurs ont répondu présent. On les attendait sur ce grand rendez-vous, match capital puisqu'il y avait la première place de ce groupe en jeu."

"Certains joueurs ont répondu présent, ajoute le consultant de RTL. Collectivement, j'ai trouvé que l'équipe de France était vraiment solide, solidaire, toujours avec un grand Hugo Lloris. Après, ce qui était intéressant, c'était dans ce nouveau schéma tactique le 4-4-2 à plat. J'ai vu un très bon Rabiot, un très bon Coman sur les côtés. Ça veut dire une vraie entre l'attaque et la défense."

"Il y a aussi cette connexion que j'ai bien aimée entre Martial et Antoine Griezmann, explique Robert Pirès. Aujourd'hui, Didier [Deschamps] a plusieurs possibilités. Il ne faut pas oublier le travail qu'a pu faire Olivier Giroud. Est-ce qu'il aura plus de temps de jeu ? Maintenant, s'il joue beaucoup moins, les rôles seront redistribués, et Martial ou MBappé auront un rôle vraiment important en tant que numéro 9."