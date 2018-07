Dijon-Bordeaux : pas de but, Marseille en profite

publié le 30/04/2017 à 16:48

À la toute fin de rencontre les spectateurs du stade Gaton-Gérard pensaient avoir droit à un but, quand même. Une parade absolument héroïque de Cédric Carrasso leur a finalement interdit ce luxe. L'avant-dernier match de la 35e journée de Ligue 1 entre Dijon et Bordeaux s'est terminé sur le score de 0-0.



Sur la dernière attaque des locaux, le Sud-Coréen Kwon a profité d'une déviation de la tête de Tavarès pour se présenter, seul, face au gardien français. À cinq petits mètres du but, il a tiré de toutes ses forces mais la main incroyablement ferme de l'international français a figé le score final.

Malgré un grand nombre de tirs (16 pour les Bourguignons, 13 pour les hommes de Jocelyn Gourvennec) les deux équipes n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Une explication ? Bordeaux n'a cadré qu'une seule fois. Au classement le FCGB repasse devant Marseille sur la 5e place. Avec les deux équipes olympiennes du championnat, la course à la C3 se resserre. Dijon profite de ce point pour grimper également d'un rang et laisser la place de barragiste à Caen.

Le direct :

90e - Fin de la rencontre entre Dijon et Bordeaux.



46e - Début des 45 dernières minutes.



45e - C'est la pause à Dijon où le DFCO et Bordeaux se neutralisent.



1e - Coup d'envoi de la rencontre.



16h55 - Le onze aligné par Gourvennec :

Le XI de départ pour #DFCOFCGB ! pic.twitter.com/fVGpytNlua — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 30 avril 2017



16h50 - Voici le onze de départ du DFCO : Reynet (cap.) - Loties, Hadadi, Rosier, Varrault - Lees-Melou, Balmont, Abeid - Sammaritano, Diony, Tavarès.



16h45 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live de la rencontre Dijon-Bordeaux.

35e journée : résultats et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon : 1-2



Samedi 29 avril :

Monaco - Toulouse : 3-1

Bastia - Rennes : 1-0

Guingamp - Saint-Etienne : 0-2

Metz - Nancy : 2-1

Montpellier - Lille : 0-3

Nantes - Lorient : 1-0



Dimanche 30 avril :

Caen - Marseille : 1-5

Dijon - Bordeaux : 0-0

Nice - PSG : 3-1