publié le 22/06/2018 à 13:00

Ce Mondial 2018 en Russie serait-il celui d'une élimination conjointe, inconcevable, de l'Argentine, de l'Allemagne et du Brésil dès le 1er tour ? La question a forcément traversé l'esprit de nombreux amateurs et téléspectateurs, vendredi 22 juin, aux alentours de 15h50, lorsque le Brésil butait encore et encore sur Kaylor Navas, le gardien du Costa Rica.



Neymar et ses partenaires s'en sont finalement sortis (2-0), évitant un deuxième match nul de suite après celui concédé face à la Suisse (1-1) cinq jours plus tôt. Philippe Coutinho a trouvé la faille le premier à la 91e minute, d'un pointu entre les jambes de Navas, le portier du Real Madrid.



À la 97e, la demi-volée de Neymar à bout portant faisait mouche, permettant à l'attaquant du PSG d'évacuer une frustration et une pression de plus en plus forte. Le joueur de 26 ans a même fondu en larmes à l'issue de la rencontre. Il s'est notamment vu refuser un penalty à la 78e après appel à l'arbitrage vidéo.

Un grand pas vers les 8es

La Seleçao est donc toujours en vie dans ce Mondial et fait un pas important vers les 8es de finale. Les jaunes, qui ont joué en bleu à Saint-Pétersbourg, compte 4 points après deux matches. La Serbie, son prochain adversaire mercredi 27 juin (20h), en possède 3 avant de se frotter à la Suisse (1) en soirée (20h). Le Costa Rica (0) est éliminé.

Ce n'est encore le cas ni de l'Argentine, ni de l'Allemagne. Le sort des partenaires de Messi dépend de Nigeria-Islande puis de leur propre match contre les Nigérians, mardi 26 juin (20h). Celui des champions du monde passe par un réveil contre la Suède samedi 23 juin (17h) après le faux-pas initial face au Mexique.

Fiche technique :

Mondial 2018 de football - 1er tour - Groupe E - 2e journée

À Saint-Pétersbourg (Piter Arena) : Brésil bat Costa Rica 2 à 0 (0-0 à la pause)

Spectateurs : 64.468

Arbitre : B. Kuipers (NED)

Possession de balle :

Brésil : 69 %

Costa Rica : 31 %

Buts :

Brésil : Coutinho (90+1), Neymar (90+7)

Avertissements :

Brésil : Neymar (81), Coutinho (81)

Costa Rica : Acosta (84)

Les équipes :

Brésil : Alisson - Fagner, Thiago Silva (cap), Miranda, Marcelo - Paulinho (Roberto Firmino 68), Casemiro, Coutinho - Willian (Douglas Costa 46), Gabriel Jesus (Fernandinho 90+3), Neymar

Entraîneur : Tite

Costa Rica : Navas - Gamboa (Calvo 75), Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo - Venegas, Borges, D. Guzman (Tejeda 83), Ruiz (cap) - Marco Ureña (Bolanos 54)

Entraîneur : Óscar Ramírez