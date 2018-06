publié le 08/06/2018 à 18:23

On en sait plus sur les primes que touchera l'équipe de France. Comme à chaque compétition internationale, les 23 joueurs retenus ont l'opportunité de remporter un bonus conséquent en fonction de leur parcours. Le voile est dorénavant levé sur ce détail qui a fait couler beaucoup d'encre par le passé.



Selon LCI, les discussions ont eu lieu en mars dernier lors d'un déjeuner à Clairefontaine entre le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi et Raphaël Varane.

Invité de BFM TV ce vendredi 8 juin, le patron du football français a ainsi détaillé : "La Fifa donne une somme à chaque Fédération. Les joueurs ont 30% de cette somme. C’est clair depuis la Coupe du Monde au Brésil".

280.000 euros en cas de finale

Dans le détail, cela représente ainsi 150.000 euros par joueur en cas de qualification dans le dernier carré. Un chiffre qui augmente ainsi à 280.000 euros en cas de place en finale. Noël Le Graët n'a en revanche pas évoqué le montant de la prime en cas de victoire sur cette compétition reine. Simple superstition ?



En avril dernier, le quotidien L'Équipe avait évoqué une prime de 400.000 euros par joueur en cas de seconde étoile. Une chiffre qui devrait finalement être légèrement inférieur. À titre de comparaison, la fédération allemand versera 350.000 euros à ses joueurs s'ils réussissent l'exploit de conserver leur couronne mondiale.