publié le 07/06/2018 à 08:46

"Grizou", "La Pioche", "La Pieuvre"... Autant de surnoms qui pourraient résonner régulièrement en Russie. Si certains sont déjà connus des plus fervents supporters de l'équipe de France, connaissez-vous bien les 23 Bleus sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde ?



Des surnoms, parfois inattendus et drôles, gagnés au fur et à mesure des performances avec le maillot frappé du coq ou en club. D'autres diminutifs sont en revanche beaucoup plus anciens alors qu'ils sont tirés des histoires familiales de chacun.

À l'approche du Mondial 2018, qui débute le vendredi 15 juin, il est l'heure de tester vos connaissances avec ces neufs questions. Attention, précision importante, une, voire plusieurs réponses peuvent parfois être possibles. À vous de déjouer les pièges.