publié le 08/06/2018 à 06:25

64 matches sur une période de 32 jours dont 48 lors des 14 premiers jours. Comme c'est le cas tous les quatre ans, les passionnés de ballon rond vont se régaler du 14 juin au 15 juillet. La 21e Coupe du Monde de football se tient en Russie avec 32 équipes sur la ligne de départ, dont l'équipe de France, placée dans le groupe C avec l'Australie, le Pérou et le Danemark.



Tous les matches des Bleus seront diffusés sur TF1, qui a obtenu les droits des 28 rencontres "les plus importantes", tandis que beIN Sports proposera l'intégralité de la compétition. Dans le détail, seront visibles sur la Une 16 matches du 1er tour, cinq 8es de finale, les quatre quarts de finale, les deux demies et la finale.

Les 16 matches du 1er tour retenus sont Russie-Arabie Saoudite le 14 juin (match d'ouverture), Portugal-Espagne le 15, France-Australie et Croatie-Nigeria le 16, Allemagne Mexique et Brésil-Suisse le 17, Tunisie-Angleterre le 18, France-Pérou et Argentine Croatie le 21, Allemagne-Suède le 23, Pologne-Colombie le 24, Espagne-Maroc le 25, Danemark-France et Nigeria-Argentine le 26, Serbie-Brésil le 27 et Angleterre-Belgique le 28.

Rediffusion de certains matches sur LCI

Par ailleurs, et pour la première fois, les images de buts voire l'intégralité de certains matchs pourront être rediffusés sur LCI. Les autres chaînes n'ont actuellement droit qu'à 90 secondes d'images gratuites par heure d'antenne, en application du droit à l'information. Un accord financier trouvé lors la Coupe du Monde 2014 pour diffuser des extraits élargis n'a pas encore été renouvelé cette année.





TF1 diffusera également le 10 juin un documentaire sur le parcours de la France en 1998, "Secrets d'une victoire", et le 12 juin un match opposant l'équipe de France 98 (à l'exception de Didier Deschamps, qui entraîne actuellement les Bleus) à une équipe de grands joueurs internationaux.

Les 64 matches sur RTL.fr

RTL et RTL.fr se mobilise également à l'occasion de cette Coupe du Monde en Russie. Les rencontres des Bleus seront retransmise en intégralité à la radio, qui proposera chaque soir à partir de 20h un "Club RTL Mondial 2018". Sur le site internet, vous pourrez suivre en direct commenté les 64 matches de la compétition.



Par ailleurs, notez déjà que M6 diffusera le premier match de l'équipe de France dans la nouvelle Ligue des Nations de l'UEFA (également appelée Nations League), à savoir France-Hollande, le dimanche 9 septembre (20h45). Le lendemain, W9 proposera un Portugal-Italie. La 6 retransmettra ensuite un autre match des Bleus dans cette compétition, contre l'Allemagne le 16 octobre ou aux Pays-Bas le 16 novembre.