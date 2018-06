publié le 13/06/2018 à 11:57

Ils sont tous fin prêts et ont accueilli leurs premiers matchs. Du superbe Loujniki de Moscou au stade de Samara, 12 stades sont répartis dans 11 villes. Ils vont accueillir les 64 matches de la Coupe du Monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet).



L'équipe de France effectuera ses grands débuts à Kazan face à l'Australie le samedi 16 juin à 12h heure française. Le jeudi 21 juin (17h), lors de son match contre le Pérou, elle découvrira l'Ekaterinbourg Arena et ses tribunes temporaires juchées sur d'impressionnants échafaudages à l'extérieur du stade. Son 1er tour se conclura dans la capitale, au Loujniki, le mardi 26 juin (16h).

S'ils terminent en tête du groupe C, les Bleus retourneront à Kazan. S'ils ne décrochent que la 2e place, ils se rendront à Nijni Novgorod. Tour d'horizon de toutes les enceintes.

Localisation des stades de la Coupe du Monde 2018 en Russie Crédit : Sébastien CASTERAN, Philippe MOUCHE, Paz PIZARRO / AFP

1. Moscou : Loujniki

L'enceinte la plus célèbre de Russie a accueilli ses premiers matches dès 1956. Complètement rénové, le nouveau Loujniki a été inauguré le 11 novembre dernier par un match contre l'Argentine. Sans la piste d'athlétisme, les tribunes sont plus proches du terrain, renforçant l'impression monumentale du lieu qui fut le stade olympique des JO 1980.



Capacité : 81.000 places



Matches disputés (7) : Russie - Arabie saoudite (14 juin, match d'ouverture), Allemagne - Mexique (17 juin), Portugal - Maroc (20 juin), Danemark - France (26 juin), un huitième de finale (1er juillet), une demi-finale (11 juillet), la finale (15 juillet)

Année de construction : 1956 (rénové en 2017)

Coût estimé : 24 milliards de roubles (331 millions d'euros au taux actuel)

2. Moscou : Stade Spartak

Construite en 2014, l'Otkrytie Arena (rebaptisée Spartak Arena pour le Mondial) est l'enceinte du Spartak Moscou, le club de football le plus titré de Russie. Porté par ses nombreux supporters, c'est aussi le stade le plus chaud de Russie, une ambiance qui se ressent quand y joue l'équipe nationale... Ce qui ne sera pas le cas pendant le Mondial !



Capacité : 45.360 places

Matches disputés (5) : Argentine - Islande (16 juin), Pologne - Sénégal (19 juin), Belgique - Tunisie (23 juin), Serbie - Brésil (27 juin), un huitième de finale (3 juillet)

Année de construction : 2014

Coût estimé : 14,5 milliards de roubles (200 millions d'euros)

3. Saint-Pétersbourg : stade Krestovski

Les travaux ont duré plus de dix ans, le budget a explosé : la Saint-Pétersbourg Arena, où se joueront une demi-finale et le match pour la 3e place, est le stade de tous les scandales. La pelouse, trop fragile, a déjà été changée deux fois mais les fans aiment l'atmosphère se dégageant de ce stade qui dispose d'un toit en cas de pluie.



Capacité : 68.134 places

Matches disputés (7) : Maroc - Iran (15 juin), Russie - Egypte (19 juin), Brésil - Costa Rica (22 juin), Nigeria - Argentine (26 juin), un huitième de finale (3 juillet), une demi-finale (10 juillet), match pour la 3e place (14 juillet)

Année de construction : 2017

Coût estimé : entre 43 et 48 milliards de roubles (entre 595 et 663 millions d'euros)

4. Kazan : Kazan Arena

Le stade a été inauguré dès 2013 à l'occasion des Jeux universitaires d'été. Hôte de la Coupe des Confédérations, Kazan, qui ambitionne de devenir capitale sportive, accueillera six matchs, dont un quart de finale.



Capacité : 45.015 places

Matches disputés (6) : France - Australie (16 juin), Iran - Espagne (20 juin), Pologne - Colombie (24 juin), Corée du sud - Allemagne (27 juin), un huitième de finale (30 juin), un quart de finale (6 juillet)

Année de construction : 2013

Coût estimé : 14,4 milliards de roubles (198 milliards d'euros)

5. Sotchi : Stade Fisht

Situé dans la station balnéaire de Sotchi, sur les rives de la mer Noire et au pied du Caucase, le stade Fisht est devenu célèbre avec les Jeux Olympiques d'hiver 2014. Depuis, il a été adapté pour les matchs de football et a accueilli la Coupe des Confédérations. Six matches du Mondial, dont un quart de finale, y seront joués.



Capacité : 47.659 places

Matches disputés (6) : Portugal - Espagne (15 juin), Belgique - Panama (18 juin), Allemagne - Suède (23 juin), Australie - Pérou (26 juin), un huitième de finale (30 juin), un quart de finale (7 juillet)

Année de construction : 2014 (rénové en 2017)

Coût estimé : 23,5 milliards de roubles, 4 milliards pour la rénovation (325 + 55 millions d'euros)

6. Volgograd : Volgograd Arena

Architecturalement proche du Nid d'oiseau ayant hébergé les JO 2008 à Pékin, ce stade accueillera quatre matches du premier tour dans la ville meurtrie par la bataille de Stalingrad durant la seconde guerre mondiale. Il a accueilli la finale de la Coupe de Russie mais risque de sonner creux après le Mondial: le Rotor Volgograd vient d'être relégué en troisième division russe.



Capacité : 45.015 places

Matches disputés (4) : Tunisie - Angleterre (18 juin), Nigeria - Islande (22 juin), Egypte - Arabie Saoudite (25 juin), Japon - Pologne (28 juin)

Année de construction : 2018

Coût estimé : 16,3 milliards de roubles (225 millions d'euros)

7. Nijni Novgorod : Stade Nijni Novgorod

Ce stade à la capacité moins importante que sa taille le laisse deviner a été inauguré en avril. Plusieurs incidents ont émaillé sa construction, dont un incendie sans gravité en octobre. Il est situé à la confluence des fleuves Volga et Oka, à 400 kilomètres à l'est de Moscou.



Capacité : 44.899 places

Matches disputés (6) : Suède - Corée du sud (18 juin), Argentine - Croatie (21 juin), Angleterre - Panama (24 juin), Serbie - Suisse (27 juin), un huitième de finale (1er juillet), un quart de finale (6 juillet)

Année de construction : 2018

Coût estimé : 17 milliards de roubles (235 millions d'euros)

8. Rostov : Rostov Arena

L'antre du FK Rostov a été inaugurée en avril dans la grande ville du sud de la Russie. Le stade se trouve à seulement 60 kilomètres de la frontière avec l'est de l'Ukraine, dont une partie est contrôlée par les séparatistes prorusses en guerre avec l'armée ukrainienne depuis 2014.



Capacité : 43.702 places

Matches disputés (5) : Brésil - Suisse (17 juin), Uruguay - Arabie saoudite (20 juin), Corée du Sud - Mexique (23 juin), Islande - Croatie (26 juin), un huitième de finale (2 juillet)

Année de construction : 2018

Coût estimé : 19,8 milliards de roubles (275 millions d'euros)

9. Samara : Samara Arena

C'est le stade qui a fait le plus peur à la Fifa. Les travaux ont pris énormément de retard et il a été inauguré à la hâte, fin avril. Son design est censé rendre hommage à la longue tradition aérospatiale de la région. De l'intérieur, il se démarque par ses gradins pentus. Samara a la réputation d'être une ville de football et l'ambiance devrait y être chaude.



Capacité : 45.000 places

Matches disputés (6) : Costa Rica - Serbie (17 juin), Danemark - Australie (21 juin), Uruguay - Russie (25 juin), Colombie - Sénégal (28 juin), un huitième de finale (2 juillet), un quart de finale (7 juillet)

Année de construction : 2018

Coût estimé : 19 milliards de roubles (262 millions d'euros)

10. Saransk : Mordovia Arena

Après le Mondial, la capacité du stade de la plus petite ville accueillant la compétition redescendra à 28.000 places. Le choix de Saransk, la capitale de la république de Mordovie, plus connue pour ses camps pénitentiaires que pour son équipe de football, a étonné mais la ferveur locale à l'approche de l’événement est réelle.



Capacité : 45.0015 places

Matches disputés (4) : Pérou - Danemark (16 juin), Colombie - Japon (19 juin), Iran - Portugal (25 juin), Panama - Tunisie (28 juin)

Année de construction : 2018

Coût estimé : 16,5 milliards de roubles (229 millions d'euros)

11. Ekaterinbourg : Ekaterinbourg Arena

Les tribunes temporaires de la Ekaterinbourg Arena, juchées sur d'impressionnants échafaudages à l'extérieur du stade, ont fait la Une des médias du monde entier. Les organisateurs assurent qu'elles sont sans danger. Inauguré en 1957, le stade est une perle de l'architecture soviétique et a gardé toute son élégance en dépit de sa rénovation.



Capacité : 35.000 places

Année de construction : 1957 (rénové en 2018)

Coût estimé : 13 milliards de roubles (180 millions d'euros)

Matches disputés (4) : Egypte - Uruguay (15 juin), France - Pérou (21 juin), Japon - Colombie (24 juin), Mexique - Suède (27 juin)

12. Kaliningrad : Baltika Arena

Quatre matches seront joués à Kaliningrad, enclave russe entre la Lituanie et la Pologne, sur les bords de la mer Baltique. Le stade, inauguré en avril, a été construit sur un marécage, compliquant toutes les opérations de terrassement.



Capacité : 35.000 places

Matches disputés (4) : Croatie - Nigeria (16 juin), Serbie - Suisse (22 juin), Espagne - Maroc (25 juin), Angleterre - Belgique (28 juin)

Année de construction : 2018

Coût estimé : 17,3 milliards de roubles (239 millions d'euros)