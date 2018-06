L'obstacle péruvien franchi, jeudi 21 juin, Griezmann et les Bleus regardent plus loin

publié le 22/06/2018 à 13:45

C'est désormais certain : grâce au succès obtenu face au Pérou jeudi 21 juin (1-0), la France ira plus loin que la phase de poules dans cette Coupe du Monde 2018 et jouera un 4e match, au moins. Si elle termine 1re de son groupe, le C, ce sera le samedi 30 juin (16h) à Kazan. En cas de 2e place, ce sera le lendemain, dimanche 1er juillet (20h), à Nijni Novgorod.



Pour terminer en tête de leur poule, les Bleus peuvent se contenter d'un match nul face au Danemark, mardi 26 juin (16h) à Moscou. A contrario, une défaite les reléguerait au 2e rang avec 6 points contre 7 aux Danois. Rappelons que le 1er du groupe C rencontrera en 8es de finale le 2e du groupe D, et inversement le 2e du groupe C se frottera au 1er du groupe D.

Ce groupe est composée de la Croatie, de l'Argentine, de l'Islande et du Nigeria. A priori, les Croates, assurés de la qualification, vont terminer en tête, mais ce n'est pas encore sûr : les Islandais peuvent les coiffer en battant le Nigeria vendredi 22 juin (17h) puis la Croatie mardi 26 juin (20h). Dans ce groupe D, personne n'est encore éliminé, pas même l'Argentine, qui peut encore se trouver sur la route de la France. Explications.

Battre le Danemark pour éviter la Croatie

Si Nigeria-Islande se termine sur un nul ou une une victoire des Africains, Messi et les siens termineront 2es en cas de succès contre les Nigerians lors de la dernière journée, à condition que l'Islande ne batte pas la Croatie. Si l'Islande bat le Nigeria, il restera un mince espoir pour les Argentins de terminer 2es : battre le Nigeria sur un score fleuve.



En somme, les Bleus devraient éviter la Croatie s'ils battent le Danemark et la retrouver pour un 8e effrayant en cas de défaite. Pour le reste, c'est encore très flou et le verdict ne pourrait tomber que mardi 26 juin sur les coups de 21h55. Le premier critère pour départager deux équipes à égalité de points est la différence de buts générale.

Le point sur le groupe C :

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. France 6 2 2 0 0 3 1 2 qualifiée

2. Danemark 4 2 1 1 0 2 1 1

3. Australie 1 2 0 1 1 2 3 -1

4. Pérou 0 2 0 0 2 0 2 -2 éliminé





Reste à jouer :

26/06 (16h00) : Danemark - France

26/06 (16h00) : Australie - Pérou

Le point sur le groupe D :

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Croatie 6 2 2 0 0 5 0 5 qualifiée

2. Islande 1 1 0 1 0 1 1 0

3. Argentine 1 2 0 1 1 1 4 -3

4. Nigeria 0 1 0 0 1 0 2 -2



Reste à jouer :

22/06 (17h00) : Nigeria - Islande

26/06 (20h00) : Islande - Croatie

26/06 (20h00) : Nigeria - Argentine