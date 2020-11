Diego Maradona : faut-il admirer la "main de Dieu" autant que ses deux pieds ?

publié le 28/11/2020 à 20:15

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 15e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Dominique Séverac, Florian Gazan, Cindy Colmenares et Baptiste Durieux. Principal sujet de cette émission, Diego Maradona, et une question centrale : faut-il admirer la "main de Dieu" autant que les deux pieds de la star argentine ?

Également au sommaire : le PSG est-il en train d'écorner son image ? Thomas Tuchel est-il le principal responsable de la situation ? Marseille retrouve le sourire en Ligue 1 en battant Nantes (3-1). Christophe Dominici : hommage à l'ancien rugbyman et consultant pour RTL depuis 2011.