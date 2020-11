publié le 25/11/2020 à 18:49

Le "Pibe de oro" (le "gamin en or", ndlr) s'en est allé. Diego Maradona est décédé à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. Légende du sport et génie du football, il avait été opéré début novembre d'un hématome à la tête et se trouvait depuis en convalescence.

Le nom Maradona est entré dans l'histoire le 22 juin 1986, à 12h51 précises. L'Argentine affronte l'Angleterre en quart de final de la Coupe du monde au Mexique. A la 51e minute de jeu, la tension est à son comble quand le "diez" surgit, fait un bond spectaculaire et ouvre le score.

"C'est venu tout seul, comme sur les terrains de quartier. Je mesure 1,66 m et Shilton 1,85 m, je n'avais aucune chance. Alors, j'ai sauté comme une grenouille et j'ai fait : 'Tac' avec le poing gauche", racontera par la suite Diego Maradona. "La majorité des 115.000 spectateurs du stade Azteca, acquis à la cause argentine, explose, pendant que plusieurs joueurs anglais protestent énergiquement auprès de l’arbitre tunisien, Ali Bennaceur", raconte Eurosport. Ce dernier finira par valider le but.

Ce but, je l'ai marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu Diego Maradona





Diego Maradona devient alors l'auteur d'un des buts les plus polémiques de l'histoire du football. Le reste appartient à l'histoire avec un Maradona construisant sa propre légende. "Ce but, je l'ai marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu", avait-il déclaré peu après.

L'Argentine jubile, l'Angleterre, éliminée du Mondial au Mexique cauchemarde. Le match se joue sur fond de tensions géopolitiques. En effet, "les deux pays sont au cœur d'un contentieux politique avec la Guerre des Malouines, qui a fait 900 morts, pour la plupart des Argentins", rappelle Franceinfo.

S'en suit "le but du siècle"

Beauté ou ironie du football, quelques minutes plus tard Maradona deviendra l'auteur du "but du siècle", selon le classement établi par la Fifa en 2002. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : "52 mètres, 44 pas, 10,6 secondes, 14,4 km/h, cinq adversaires éliminés, deux autres qui ne parviennent pas à l’atteindre", se souvient Eurosport qui décrit la traversée impressionnante de Maradona, parti du milieu de terrain, pour finir dans les filets du gardien britannique Peter Shilton. Une chevauchée épique.

"C'est le seul moment de ma carrière où j'ai eu envie de célébrer le but d'un adversaire", confessera l'ancien avant-centre d'Everton et de l'Angleterre, Gary Lineker. L'Argentine remporte le match 2-1 contre l'Angleterre. Quelques jours plus tard, les joueurs de l'Albiceleste deviennent champions du monde. La "main de Dieu" aura changé le cours de l'histoire de la Coupe du monde 1986.

