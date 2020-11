publié le 25/11/2020 à 22:57

Jusque-là, c'était une histoire belge. C'est désormais une histoire française. Ou plutôt Marseillaise. L'OM est devenu mercredi 25 novembre la première équipe de l'histoire, toutes nationalités confondues, à encaisser 13 défaites de suite en Ligue des champions (sur trois exercices depuis le 13 mars 2012) en s'inclinant à domicile face au FC Porto (0-2). Le triste record de Anderlecht (12 défaites du 10 décembre 2003 au 24 novembre 2005) est désormais dépassé.

Officiellement éliminé de la course aux 8es de finale (Manchester CIty - 12 points - et Porto - 9 - et Porto sont qualifiés), l'équipe de André Villas-Boas (0 pt) peut encore être repéchée en Europa League. Il y aura match avec l'Olympiakos (3 pts) dans six jours au stade Vélodrome, après la défaite inaugurale en Grèce à l'aller (1-0). Mais l'OM n'a toujours pas réussi à marquer dans cette phase de poules face à Porto, ce qui semble rédhibitoire pou arracher le moindre point.

Florian Thauvin n'effacera donc pas ce "sentiment de honte" qui l'habite après cette quatrième défaite cette saison en autant de matches de Ligue des champions. Auteurs d'un bon premier quart d'heure, les Marseillais ont (encore) été punis, par Sanusi en fin de première période (39e), avant de concéder le but du break sur penalty à 20 minutes de la fin par Oliveira (72e).

Payet et Benedetto sur le banc, Germain titulaire

La mini-révolution opérée par André Villas-Boas n'a pas inversé le cours du "cauchemar", comme l'entraîneur olympien appelle cette saison européenne de son équipe. Le Portugais a mis Dimitri Payet et Dario Benedetto sur le banc, remplacés par le jeune Luis Henrique (18 ans, première titularisation) et Valère Germain.

"AVB" a également choisi l'Argentin Leonardo Balerdi en défense centrale aux côtés d'Alvaro Gonzalez plutôt que Duje Caleta-Car, en petite forme ces derniers temps. Mais l'Argentin a bien mal rendu hommage à Diego Maradona. Il a tué tout espoir en oubliant bêtement Moussa Marega sur une touche.

En retard, Balerdi a bousculé le Malien dans la surface, concédé un penalty, et encaissé un second jaune. La flammèche de l'espoir venait pourtant de se rallumer. Porto jouait à dix depuis trois minutes, Marko Grujic venait d'être exclu pour deux jaunes (58e, 67e).

Début de match prometteur

Le début de match a pourtant laissé augurer d'un mieux pour l'OM, plus fringant, tentant des combinaisons offensives, et mettant beaucoup d'engagement. De l'engagement dans l'esprit, même si le banc portugais a beaucoup râlé sur les contacts, ce qui s'entendait beaucoup dans le stade vide.

Mais malgré cette première période correcte, l'OM dominateur a craqué sur un corner où Zaidu Sanusi a pu s'y reprendre à deux fois, après une magnifique première parade de Steve Mandanda. Le très offensif latéral nigérian a profité d'un rebond malheureux sur Boubacar Kamara, mais aussi de la passivité de la défense. Porto a eu de la réussite en marquant sur sa deuxième occasion, la première venant déjà de Zaidu (37e).

Le regain n'a duré que dix minutes

Mais le score n'était pas illogique à la pause. La domination marseillaise n'a rapporté qu'une grosse occasion, Agustin Marchesin ayant dû se détendre pour sortir une tête de Valère Germain sur un coup franc de Florian Thauvin (15). L'OM a bien réussi aussi cette jolie talonnade de Luis Henrique, mais Germain a manqué le centre ensuite (27e).



À l'heure de jeu, Villas-Boas a changé ses plans, remis Payet et Benedetto pour Luis Henrique et Germain, Michael Cuisance à la place de Kamara. Mais le regain n'a duré que dix minutes, avant que Balerdi ne plombe son équipe. Durant la courte embellie, un bon centre de Payet a trouvé Thauvin, mais Zaidu, décidément partout, a sauvé son équipe.

Place à la Ligue 1

À 10 contre 11, l'Olympique de Marseille n'a pas fait mieux. Dario Benedetto, qui n'a toujours pas marqué, a juste tiré deux fois hors cadre (82e, 84e), et une fois sur le poteau (91e). La Ligue des champions, plus disputée depuis sept saisons, était décidément trop grande pour l'OM.



Villas-Boas, qui s'est demandé à haute voix la veille du match s'il ne valait pas mieux en finir très vite avec ce "cauchemar" et se concentrer sur la Ligue 1 pour revenir l'année prochaine, va pouvoir préparer Nantes, samedi. Si l'OM reste sur 13 défaites en C1, il vient d'enchaîner trois victoires en championnat. Cette petite série n'efface pas la honte, mais l'OM doit d'abord viser modeste.