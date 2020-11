PSG : 58% des amateurs de foot inquiets du niveau de jeu affiché contre Leipzig

publié le 28/11/2020 à 18:30

Un Français sur deux seulement pense que le Paris Saint-Germain parviendra une nouvelle fois à se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions cette saison, un chiffre qui monte à 68% chez des amateurs de football globalement inquiets par le niveau de jeu proposé face à Leipzig en dépit du succès (1-0), mardi 24 novembre.

40% des sondés parmi le grand public ont une bonne image du club de la capitale. Ils sont 53% chez les passionnés de ballon rond à apprécier le PSG, quasiment autant (52%) à estimer que Thomas Tuchel est toujours un coach de lui faire gagner la Ligue des champions, et 40% à estimer qu'il est le principal responsable du niveau de jeu. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 401 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Un Français sur deux voit Paris se qualifier

La victoire dans la souffrance face à Leipzig maintient le Paris Saint-Germain dans la course aux 8es de finale. Avec 6 points, les coéquipiers de Neymar sont 2es du groupe H et toujours maîtres de leur destin. Mais si le résultat est positif d’un point de vue comptable, il n’a pas du tout rassuré les Français et les amateurs de football.

Avant la rencontre, ils étaient respectivement 54% et 71% à pronostiquer une qualification du club francilien. On ne trouve désormais plus que 50% de Français et 68% d’amateurs de football à se montrer optimistes quant à l’issue de la phase de poules pour les Parisiens. Rappelons que seul le PSG peut encore espérer une qualification. Rennes et l'OM sont éliminés.

Un Français sur deux voit Paris se qualifier

2. 58% des amateurs de foot inquiets du niveau de jeu

Depuis le début de la saison, les Parisiens accumulent les blessures : de Neymar à Mbappé en passant par Icardi, Bernat, Verratti, Gueye... de nombreux joueurs majeurs ont été ou sont toujours sérieusement blessés. Rarement l'équipe-type a pu être alignée cette saison, qui s'est enchaînée rapidement avec la fin de la précédente.

Mais pour les amateurs de football, cela ne suffit pas : ils pensent majoritairement (58%) que la prestation livrée mardi 24 novembre est inquiétante pour la suite de la saison et voient mal comment l’équipe retrouvera son niveau.

58% des amateurs de foot inquiet du niveau de jeu

3. Une popularité stable après la chute des derniers mois

La popularité du club s’était améliorée continuellement entre novembre 2016 et février 2019, de 34% à 46% chez les Français et de 49% à 62% chez les amateurs de football. Mais entre février 2019 et ce début de mois de novembre, l’image du PSG s’est effondrée de 12 points chez les amateurs de football et de 8 points chez les Français.



Elle s’améliore certes un peu en deux semaines, 40% des Français (+2 pts) et 53% des amateurs de football (+3 pts) ont désormais une bonne opinion du club, mais c’est encore très faible et cela souligne à quel point le début de saison délicat du club déteint sur sa popularité.

Une popularité stable après la chute des derniers mois

4. Tuchel pas le principal responsable

Au fur et à mesure des prestations décevantes, la pression s’intensifie sur le coach allemand. De nombreux commentateurs et de supporters estiment que Thomas Tuchel a fait son temps sur le banc du PSG et qu’il faut le remplacer pour que l’équipe retrouve son niveau.



Mais il conserve encore une certaine crédibilité auprès des amateurs de football, au point que 52% d’entre eux jugent qu’il est l’entraineur qu’il faut au PSG pour remporter la Ligue des champions. Pour 59%, il n’est pas le principal responsable du niveau de jeu depuis le début de saison et pour 55%, le PSG ne doit pas changer d’entraîneur dans les semaines qui viennent.

Tuchel pas le principal responsable (59%)