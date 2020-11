publié le 25/11/2020 à 18:31

"C'est notre passé qui s'en va" avec le décès de la légende Diego Maradona, mercredi 25 novembre, a réagi Michel Platini, rival de l'Argentin dans les années 1980 dans le championnat d'Italie et lors de la Coupe du monde 1986 notamment.

"Je l'ai connu, il avait 17 ans, raconte l'ancien numéro 10 des Bleus et de la Juventus Turin, âgé de 65 ans. On a joué notre premier match, Argentine contre le reste du monde, en 1979. Il commençait à jouer avec l'équipe d'Argentine. Et puis après on s'est souvent vu, affronté".

"Moi, j'avais de l'admiration et puis il y avait certainement de la rivalité, poursuit 'Platoche'. On ne peut pas avoir été au sommet tous les deux, jouer les Coupes du monde pour les gagner, jouer les titres avec la Juventus, lui avec Naples et ne pas être rivaux. Le premier mot que j'ai appris en Italien était sfida, défi".

"Je suis très très triste, déclare encore l'ancien président de l'Uefa. C'est notre passé qui s'en va. Je suis nostalgique d'une époque qui était belle. Sont partis Cruyff, Di Stefano, Puskas, pleins de grands joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Et Diego a marqué ma vie, comme Cruyff. On arrive à des années où il y a beaucoup de personnes qui s'en vont, c'est comme ça".