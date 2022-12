France-Maroc : Philippe Caverivière revient sur le succès des Bleus

La bonne humeur est de rigueur après la victoire des Bleus face au Maroc. Et Philippe Caverivière démarre sa chronique en musique avec le morceau Freed From Desire de Gala, hymne des Bleus durant ce Mondial 2022. "L'actu du jour, c'est bien sûr Gala, on vit Gala (...) Je parle de Gala, le magazine d'investigation", remarque Philippe Caverivière. Le chroniqueur figure dans le dernier numéro du magazine.

Invité d'Amandine Bégot, le député François Ruffin, grand amateur de football, est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. "Vous avez sabré deux fois le champagne hier soir, une fois pour la victoire des Bleus et une autre pour fêter les perquisitions chez McKinsey et au siège du parti Renaissance", admet le chroniqueur au sujet de François Ruffin.

La finale de la Coupe du monde aura lieu dimanche. Et Philippe Caverivière attend toujours un geste des Bleus pour évoquer le sort des ouvriers et des homosexuels au Qatar. "Moi j'y crois encore, à mon avis, les Bleus se réservent pour la finale. Dimanche, tous les joueurs vont arracher leur short en mode Chippendales, ils seront en string arc-en-ciel et le DJ va balancer YMCA.", pense le chroniqueur.

