Coupe du monde : pourquoi l'Italie sera-t-elle en finale du mondial ?

L’Italie sera bel et bien présente lors de la finale de la Coupe du monde qui va se dérouler dimanche prochain au Qatar. Et ce, même si l’affiche sera une opposition entre la France et l’Argentine. Depuis 1974, les Italiens participent en effet à toutes les Coupes du monde.

La raison est simple : le trophée de la Coupe du Monde est italien. Créée par le sculpteur milanais Silvio Gazzaniga, à qui on doit aussi le trophée de la Coupe de l’UEFA et la Supercoupe d’Europe, cette coupe mesure 36,8 cm de haut et pèse 6 kilos.

Lorsqu’en 1970, le Brésil remporte sa 3ᵉ Coupe du Monde, le règlement stipule qu’il peut définitivement garder le Trophée. La FIFA a donc lancé un concours pour créer une nouvelle Coupe. Avec ses deux footballeurs stylisés qui soulèvent le monde, c’est Silvio Gazzaniga qui avait décroché le gros lot. Mais en cas de troisième victoire, les Bleus ne pourront plus garder définitivement le trophée, car le règlement a depuis changé.

