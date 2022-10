Kylian Mbappé au PSG : les chiffres du "contrat du siècle" signé par l'attaquant

C'est "le contrat du siècle, le plus gros jamais signé dans l'histoire du sport", selon nos confrères du Parisien. Le Paris Saint-Germain (PSG) aurait offert des sommes défiant toute concurrence au prodige de Bondy Kylian Mbappé, lors de la signature de son nouveau contrat, en mai dernier. Et cela commence par son salaire. Kylian Mbappé toucherait 72 millions d’euros brut par an, soit un salaire net de 2,7 millions d'euros par mois, après impôts. Cela représente environ trois fois plus que ce qu’il gagnait la saison passée.

Et ce n'est pas tout, l'attaquant parisien aurait touché une "prime à la signature" de 180 millions d’euros brut et son contrat comporterait une "prime de fidélité". Aussi, s'il reste au PSG jusqu'en 2024, il pourrait avoir touché 240 millions dans ce cadre-là. Cependant, il n'y aurait "aucune clause liée à des résultats sportifs" dans son contrat. Ce qui signifie qu'aucune augmentation n'est prévue en cas de victoire de la Ligue des champions par exemple.

Les sommes sont faramineuses. Elles disent l’importance et la place que le PSG a données et veut donner à Kylian Mbappé dans son projet, assure Le Parisien, qui calcule que, s'il va jusqu'au bout de son contrat - de trois ans -, le joueur aura touché 630 millions d'euros brut. Soit un quart du budget annuel du PSG. Par ailleurs, le fisc peut aussi se frotter les mains, puisque les sommes sont avant impôt. Ainsi, Mbappé devrait au final verser 286 millions à Bercy. Ses émoluments seraient in fine de l'ordre de 350 millions d'euros.

Suffisant pour faire rester l'attaquant ? Rien n'est moins sûr, alors que de nouvelles rumeurs ont donné le joueur sur le départ pas plus tard que la semaine dernière et que l'on apprend dans cet article, que des promesses auraient également été faites à Mbappé en termes de stratégies de jeu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info