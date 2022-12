ÉDITO - Mohamed Bouhafsi rend hommage à "tout le football français"

Depuis 22 ans, il y a eu sept Coupes du monde et déjà quatre finales pour les Bleus, ainsi que deux étoiles, en 1998 et 2018. On espère désormais une troisième étoile dimanche prochain. Et je vous mets de côté, les finales de l'Euro en 2000 et 2016.

Oui, je vous le dis : la France est aujourd'hui la nation la plus compétitive et la plus forte en football. Et ce n'est pas du patriotisme ou du triomphalisme de vous dire cela, mais des faits. Prenons un exemple : la région Île-de-France, c'est 12.000 km2 et le plus grand vivier de joueurs professionnels du monde, devant la région de São Paulo, au Brésil. 8 % des joueurs des cinq principaux championnats européens sont originaires de la région parisienne.

La France est le pays qui a le plus formé de joueurs présents dans le dernier carré de la Coupe du monde et ça, on le doit à des hommes, des formateurs comme Romaric Bultel, le formateur du club d'Évreux, qui est une véritable pépinière du club des Bleus. Et que dire des éducateurs de Bondy qui ont formé le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé et l'un des meilleurs défenseurs, William Saliba ?

La victoire des Bleus, hier, c'est celle d'un système. Celle de deux millions de licenciés répartis dans plus de 15.000 clubs en France. C'est aussi celle du pôle espoir, où l'on forme les footballeurs de demain. Et de milliers d'entraîneurs bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas eu de Lloris, ni de Giroud. Merci messieurs. On est en finale ! Et on espère cette troisième étoile avec vous.

