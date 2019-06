Coupe du Monde féminine 2019 : le programme du mardi 18 juin

publié le 17/06/2019 à 18:02

Deux rencontres de la Coupe du Monde féminine de football 2019 sont programmées ce mardi 18 juin. Les deux derniers matches du Groupe C ont lieu à 21h, l'Italie affronte le Brésil à Valenciennes tandis que la Jamaïque aura fort à faire face à l'Australie, au Stade des Alpes de Grenoble.



L'Italie a crée la surprise lors de la première journée de ce groupe en dominant l'Australie (2-1), et n'a pas tremblé face à la Jamaïque (5-0). Dans le même temps, l'Australie s'est bien repris en battant le Brésil (3-2) au terme d'un match fou.

Dans ce groupe, l'Italie est tranquillement en tête avec 6 points, et devrait sauf énorme surprise figurer en huitièmes de finale. Le Brésil et l'Australie suivent avec 3 points chacun. Tout se jouera donc dans cette dernière journée, et le duel à distance entre Australiennes et Brésiliennes pourrait tourner à l'avantage des "Matildas", qui partiront favorites face aux Jamaïcaines (53e nation mondiale).

Rappelons que les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes (sur six) seront qualifiés pour les 8es de finale, qui débuteront le samedi 22 juin à 17h30. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).

Le programme du mardi 18 juin :

21h00: Italie - Brésil à Valenciennes (groupe C).

21h00: Jamaïque - Brésil à Grenoble (groupe C).