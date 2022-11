Coupe du monde 2022 : défense à 4, Giroud et les blessés appelés... Pourquoi Deschamps s'est assis sur ses principes

Qatar 2022 : défense à 4, Giroud et les blessés appelés... Pourquoi Deschamps s'est assis sur ses principes

Ce n'est pas la liste dont il rêvait... Face aux blessures et aux forfaits, Didier Deschamps a été contraint de s'adapter. Le sélectionneur des Bleus a convoqué 25 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Parmi eux, 11 champions du monde en titre, mais également des joueurs convalescents.

Le sentiment qui domine, c'est que le capitaine des champions du monde 1998 a opté pour la moins pire des solutions. On peut parler d'une liste contrainte, tant par les blessures que les incertitudes nées sur le terrain lors de l'année écoulée. Didier Deschamps voulait initialement un groupe resserré avec 23 joueurs maximum : ils seront 25.

Didier Deschamps voulait des joueurs aptes à 100% pour débuter la compétition : ce ne sera pas le cas, pour Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, voire Jules Koundé et Karim Benzema. Didier Deschamps avait préparé et travaillé une défense à 5 depuis maintenant deux ans : revirement complet de situation, ce sera une défense à 4, ce qui laisse Lucas Digne et Jonathan Clauss sur le carreau.

Visionnaire ou perdu ?

Enfin, Didier Deschamps avait expliqué en long et en large que Olivier Giroud n'avait pas vocation à changer de statut, qu'il lui serait impossible de digérer le déclassement. Il sera finalement bien remplaçant derrière le duo Kylian Mbappé-Karim Benzema.

Contraint de toute part, le sélectionneur s'est assis sur bon nombre de ses principes. Les semaines à venir diront, très vite, s'il a perdu sa boussole ou a su adapter son logiciel, visionnaire, à une situation de crise.

