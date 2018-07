publié le 15/07/2018 à 17:31

La Coupe du Monde touche à sa fin. Après 45 minutes de jeu dans cette finale entre la France et la Croatie, les Bleus font la course en tête malgré une certaine maîtrise au milieu du terrain du côté croate.



Le premier but est arrivé sur coup de pied arrêté, l'une des spécialités françaises depuis de le début de la compétition. Après l'Uruguay et la Belgique, la Croatie n'a pas résisté. Après une faute sur Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético de Madrid s'est lui même chargé d'amener le danger. Parfaitement déposé au point de penalty, le ballon a été détourné de la tête par Mario Mandzukic, directement dans la lucarne gauche de Danijel Subasic (1-0, 18e).

Après quinze minutes difficiles pour les Bleus, ces derniers ont profité de leur première situation dangereuse pour ouvrir le score et prendre les devants dans cette finale.

¿ BUT POUR LA FRANCE ¿¿¿¿¿¿¿¿



Les Bleus ouvrent la marque !! Sur un coup franc de Griezmann, la tête qui s'élève le plus haut est celle... de Mandzukic, qui dévie dans son propre but, 1-0 pour la France !



Un avantage de courte durée pour les hommes de Didier Deschamps. Dix minutes plus tard, Ivan Perisic a remis les siens dans le sens de la marche d'une splendide frappe à l'entrée de la surface (1-1, 28e).



¿ PERISIC FUSILLE LLORIS#CM2018 #FRACRO 28è, 1-1

Sur coup franc, Modric tape dans la boîte. Les Croates gagnent 3 duels aériens de rang, Perisic récupère et fusille Lloris à l'entrée de la surface, 1-1 !



Mais les Bleus ont des ressources. Et quelques minutes avant la mi-temps, ils ont bénéficié d'un penalty après le recours à l'assistance vidéo. Le buteur croate, Ivan Perisic, coupable d'une main dans la surface, a été sanctionné. Antoine Griezmann ne s'est pas fait prier pour redonner l'avantage aux Bleus (2-1, 38e).



Malgré un seul tir cadré dans cette première période, les Bleus ont regagné les vestiaires avec un précieux avantage.

La VAR l'a décidé : la main de Perisic dans sa surface méritait que l'arbitre accorde aux Bleus un penalty, transformé par Griezmann !

