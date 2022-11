Coupe du monde 2022 : 88% des amateurs de foot souhaitent que Giroud soit dans la liste

Didier Deschamps et Olivier Giroud à Copenhague le 25 septembre 2022

Parmi les joueurs en balance pour faire partie de la liste de ceux qui disputeront la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) avec l'équipe de France, Olivier Giroud est le plus attendu : 88% des amateurs de football, un plébiscite, souhaitent qu’il fasse partie des sélectionnés.

À titre de comparaison, la présence du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, à seulement deux longueurs du record de Thierry Henry (51 réalisations), est nettement plus souhaitée que celle de Wissam Ben Yedder (52%). Autre champion du monde 2018, Ousmane Dembélé fait également figure d’incontournable pour les passionnés, qui sont 81% à souhaiter sa sélection.

Au milieu de terrain, la difficulté du choix que devra opérer Didier Deschamps se ressent dans notre sondage : Eduardo Camavinga (62%), Youssouf Fofana (62%) et Mattéo Guendouzi (60%) sont au coude à coude. Enfin, régulièrement incorporés au groupe France mais encore discutés quant à leur apport, Jonathan Clauss (64%) et Dayot Upamecano (50%) suscitent des souhaits plus limités.

baro_giroud Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

