Coupe du monde 2022 : interdictions, opacité… À quoi joue la FIFA ?

Le sujet du jour. La planète foot frétille. À quelques jours de la coupe du monde 2022 au Qatar, la Fédération Internationale de Foot poursuit sa ligne de conduite, aussi critiquée soit elle, de se concentrer uniquement sur le football. Droits humains, corruption, exploitation de travailleurs migrants, aberration écologique : les raisons ne manquent pour appeler au boycott de l'événement sportif.

À commencer par l'équipe australienne évoquent les conditions de travail des migrants, les droits bafoués des personnes LGBT+ au Qatar dans une vidéo diffusée fin octobre. Plus récemment, la grande ordonnatrice du foot mondial a fait savoir au Danemark que les joueurs de son équipe nationale ne seraient pas autorisés à porter un maillot d'entraînement affichant le slogan "Human Rights for All" ("Droits de l'homme pour tous").

Depuis 2015, le Fifagate a renversé les règles du jeu. Les soupçons de corruption qui ont entaché l’attribution du tournoi ont enclenché un non-retour en arrière, et dévoilant au passage l'évidence même du rôle et de l'influence plus que probante du football à travers le monde. Un poids que la FIFA incarne à elle-seule, et ce, en tant qu'organisatrice d’un sport universel, du moins sur le papier.

Pourquoi on en parle ? La FIFA, elle a un statut d’association aujourd’hui ? Pourquoi refuser de s'emparer des valeurs universelles ? La FIFA a-t-elle changé depuis le FIFAgate et le scandale de corruption révélé en 2015 ?





