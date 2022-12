Les "Three Lions" pourront-ils compter sur Raheem Sterling contre la France ? L'attaquant de Chelsea n'était pas présent dans le groupe qui s'est facilement défait du Sénégal (3-0) dimanche 4 décembre en huitième de finale du mondial au Qatar. Comme le rapportent les médias anglais, Sterling a dû quitter le pays en urgence avant le match pour rejoindre sa femme et ses enfants victimes d'un cambriolage de la part d'hommes armés à leur domicile londonien la veille. Secoué par la nouvelle, le footballeur a souhaité rentrer chez lui pour être au côté de sa famille.

Raheem Sterling, 27 ans, est l'un des hommes de base de la sélection anglaise de Gary Southgate, avec 81 sélections et 20 réalisations. Titulaire lors des deux premiers matchs, il était resté sur le banc face au Pays de Galles, remplacé par Phil Foden, qui l'a de nouveau suppléé contre le Sénégal dimanche. Sa présence contre la France est pour l'instant incertaine.

"Parfois, le football n’est pas la chose la plus importante et la famille doit passer en premier. Nous devons attendre et voir. Pour le moment, la priorité est qu'il soit avec sa famille. Et nous allons le soutenir et lui laisser le temps dont il a besoin pour se remettre", a expliqué Gareth Southgate à l'issue du huitième de finale, dimanche. Le sélectionneur tranchera en fonction de son état émotionnel lors des prochains jours. L'Angleterre affrontera l'équipe de France samedi à 20 heures dans un choc très attendu pour une place dans le dernier carré du Mondial au Qatar.

