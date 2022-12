Coupe du monde 2022 : le classement des buteurs avec Kylian Mbappé seul en tête

Un but lors de l'entrée en lice des Bleus face à l'Australie (le troisième de la victoire 4-1 à la 68e), les deux du succès (2-1) contre le Danemark (61e, 86e) et encore un doublé en 8es face à la Pologne (victoire 3-1, buts aux 74e et 91e) : Kylian Mbappé s'est emparé seul de la tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2022 au Qatar avec cinq réalisations, dimanche 4 décembre.

L'attaquant du PSG, 23 ans, devance six joueurs à trois réalisations : Olivier Giroud, désormais seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant Thierry Henry, Lionel Messi, l'Espagnol Alvaro Morata, le Hollandais Cody Gakpo, l'Anglais Marcus Rashford et l'Équatorien Enner Valencia (éliminé). Sur deux éditions du Mondial, Mbappé en est désormais à neuf buts.

Seul Just Fontaine dans l'histoire des Bleus a fait mieux (13 buts lors de la seule Coupe du monde 1958 en Suède, record absolu). L'enfant de Bondy est aussi devenu le 7e meilleur réalisateur de l'histoire de l'équipe de France avec 33 buts en 63 sélections, deux de plus que Zinédine Zidane (31 buts en 108 sélections).

Coupe du monde : le programme du 3 décembre

5 buts : Mbappé (France)

3 buts : Alvaro Morata (Espagne), Gakpo (Pays-Bas), Giroud (France), Messi (Argentine), Rashford (Angleterre), E. Valencia (Equateur)

2 buts : Aboubakar (Cameroun), Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Alvarez (Argentine), Cho (Corée du Sud), De Arrascaeta (Uruguay), Doan (Japon), Embolo (Suisse), B. Fernandes (Portugal), Fullkrug (Allemagne), Havertz (Allemagne), Kramaric (Croatie), Kudus (Ghana), Mitrovic (Serbie), Richarlison (Brésil), Saka (Angleterre), Taremi (Iran), Torres (Espagne)

1 but: Aboukhlal (Maroc), Al-Shehri (Arabie Saoudite), Asano (Japon), A. Ayew (Ghana), Bale (Pays de Galles), Batshuayi (Belgique), Bellingham (Angleterre), Blind (Pays-Bas), Bukari (Ghana), Caicedo (Equateur), Casemiro (Brésil), Castelletto (Cameroun), Chávez (Mexique), Cheshmi (Iran), Choupo Moting (Cameroun), Christensen (Danemark), Cristiano Ronaldo (Portugal), Davies (Canada), de Jong (Pays-Bas), Depay (Pays-Bas), Dia (Sénégal), Diedhiou (Sénégal), Dieng (Sénégal), Duke (Australie), Dumfries (Pays-Bas), En-Nesyri (Maroc), Félix (Portugal), Fernández (Argentine), Foden (Angleterre), Freuler (Suisse), Fuller (Costa Rica), Gavi (Espagne), Gnabry (Allemagne), Goodwin (Australie), Grealish (Angleterre), Gündogan (Allemagne), Hwang (Corée du Sud), Khazri (Tunisie), Kim Young-gwon (Corée du Sud), Klaassen (Pays-Bas), Koulibaly (Sénégal), Leão (Portugal), Leckie (Australie), Lewandowski (Pologne), Livaja (Croatie), Mac Allister (Argentine), Majer (Croatie), Marco Asensio (Espagne), Martín (Mexique), Milinkovic-Savic (Serbie), Muntari (Qatar), Olmo (Espagne), Pavlovic (Serbie), Pulisic (Etats-Unis), Rabiot (France), Rezaian (Iran), Ricardo Horta (Portugal), Saiss (Maroc), Salisu (Ghana), Sarr (Sénégal), Shaqiri (Suisse), Soler (Espagne), Sterling (Angleterre), Tanaka (Japon), Tejeda (Costa Rica), Vlahovic (Serbie), Weah (Etats-Unis), Wright (Etats-Unis), Zielinski (Pologne), Ziyech (Maroc)

