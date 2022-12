Coupe du monde 2022 : Olivier Giroud bat le record de buts en équipe de France de Thierry Henry

Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ce dimanche 4 décembre, l'attaquant français a officiellement dépassé l'ancien record de buts, 51, détenu par Thierry Henry, en inscrivant un but en quarts de finale face à la Pologne. À la 44ᵉ minute, Mbappé parvient à franchir la barrière polonaise pour passer à Giroud dans la surface. Ce dernier reprend du gauche en première intention, trompe le gardien polonais, Wojciech Szczęsny et ouvre le score de son équipe.

Mais à la 76ᵉ minute, Olivier Giroud est remplacé par Thuram et semblait touché à la cuisse. Le mardi 22 novembre, Olivier Giroud avait atteint le même record que Thierry Henry en inscrivant un doublé face au Danemark en phase de poule. Dans le tableau des scores se trouve en troisième position des meilleurs buteurs français Antoine Griezmann et ses 42 buts, suivi de Platini et ses 41 buts. En dixième position, on retrouve Kylian Mbappé et ses 29 buts.

Olivier Giroud est un pion central dans la stratégie de Didier Deschamps. L'attaquant de l'AC Milan, du haut de ses 36 ans, est également devenu le Français le plus âgé à marquer en Coupe du monde, dépassant de peu Zinédine Zidane (34 ans). À suivre

