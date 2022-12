Coupe du monde 2022 : l'Angleterre vient à bout du Sénégal et affrontera la France en quarts

L'euphorie est totale pour les joueurs de l'équipe d'Angleterre au stade al Bayt. Dans un match maîtrisé de bout en bout, les Anglais sont venus couper tout espoir de victoire aux Sénégalais (3-0). Les Britanniques vont affronter l'équipe de France en quarts de finale, victorieuse de la Pologne (3-1) le même jour.

Le début du match a été compliqué pour les hommes du sélectionneur anglais Gareth Southgate. Peu avant la mi-temps, le milieu de terrain Jordan Henderson est venu débloquer la situation avec un premier but (38'). La rencontre a vraiment pris fin pour les Sénégalais à la 48e minute de jeu lorsque l'attaquant Harry Kane est venu inscrire le second but de son équipe.



La seconde partie de jeu a été à l'avantage des Britanniques qui n'ont laissé que très peu d'ouvertures aux Sénégalais, champion actuel d'Afrique. La domination anglaise a fini de s'étaler à la 57ᵉ minute sur un centre de Foden côté gauche qui trouve l'attaquant Bukayo Saka qui enfonce le ballon au fond du filet du pied gauche. À partir de ce moment, les lions sénégalais n'étaient plus.

Cette domination ne se retrouve que peu au niveau des statistiques du match. Les Anglais ont pu développer leur jeu offensif, aidés par 589 passes et 85 % de réussites, face aux Sénégalais et leurs 368 passes et 80 % de réussite. Les Lions ont l'avantage des tirs (10) face aux Anglais (8) mais seul un a été cadré contre quatre pour les Britanniques qui en concrétisent trois.

