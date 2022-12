Coupe du monde 2022 : contre qui et quand jouera la France en quarts de finale ?

Tous les voyants sont au vert. L'équipe de France s'est qualifiée dimanche 4 décembre pour les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar en écartant la Pologne (3-1) grâce au 52e but en Bleu de Olivier Giroud - record de Thierry Henry battu - et à un doublé de l'inévitable Kylian Mbappé, désormais seul en tête du classement des buteurs.

Didier Deschamps et ses joueurs connaîtront leur prochain adversaire au plus tôt sur les coups de 22h, dimanche 4 décembre, au terme du 8e entre l'Angleterre et le Sénégal. Le quart de finale des Bleus sera le dernier, le samedi 10 décembre à 20 heure française. Ce qui leur laisse six jours de récupération, un luxe dans ce Mondial.

Tenants du titre, les Français vont vivre un troisième quart de finale consécutif de Coupe de suite, une première dans leur histoire. Ils ont perdu le premier au Brésil face à l'Allemagne (1-0) et, donc, remporté celui d'il y a quatre ans en Russie face à l'Uruguay (2-0, buts de Raphaël Varane à la 40e et Antoine Griezmann à la 61e).

Les deux autres 8es de finale de la partie de la France opposent mardi 6 décembre le Maroc à l'Espagne (16h) et le Portugal à la Suisse (20h).

