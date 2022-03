Coupe du monde 2022 : Giroud sera présent avec les Bleus au Qatar, annonce Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 26 mars 2022, il l'annonce dans sa Grosse cote : "Olivier Giroud sera bel et bien présent à la Coupe du monde" avec l'équipe de France en fin d'année au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Le chroniqueur avait déjà fait ce pronostic le 10 octobre 2020, en annonçant aussi que le grand barbu (1,93 m) allait aussi battre un jour le record de buts en sélection de Thierry Henry (51). Il venait alors de dépasser Michel Platini avec 42 réalisations. Un an et demi plus tard, il en est à 46, mais le dernier remonte au 8 juin 2021. Derrière, Giroud a dû se contenter de quelques minutes de jeu à l'Euro en raison du rappel de Karim Benzema.

Sans la blessure de l'attaquant du Real Madrid, pas sûr d'ailleurs que Didier Deschamps aurait rappelé Giroud pour ces deux matches amicaux de mars contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, après l'avoir tenu à l'écart des Bleus depuis la fin de l'Euro. "Mais au-delà de ça, s'il le reprend c’est parce qu’il est performant avec son club, le Milan AC, note Gazan. Cette saison, il en est déjà à 11 buts en 28 matchs, dans une équipe où il a un peu de concurrence, notamment un certain Zlatan".

Giroud, c’est le gars sûr de 'DD' Florian Gazan

"Il a d’ailleurs marqué plus que Ibrahimovic cette saison notre Gigi national, souligne le chroniqueur. Et puis on nous dit souvent qu'il est vieux : 35 ans. Je rappelle que Giroud n’a que neuf mois de plus que Benzema, dont on ne peut pas dire qu’il soit mûr pour être transféré du Real Madrid à Orpea".

Mais quand Benzema va revenir, Giroud va repartir, non ? "Et bien non, pas forcément, estime Gazan. Si on reprend la liste de l’Euro, sur les huit attaquants, Kylian Mbappé, Benzema et Antoine Griezmann, c’est sûr, ils seront au Mondial. Kingsley Coman et Ousmane Dembélé aussi... s'il ne sont pas blessés, donc pas sûr du tout vu leur fragilité. Wissam Ben Yedder, actuel meilleur buteur de Ligue 1 et équipier-modèle, sûrement aussi".

"Il reste donc une place si on revient à une liste de 23 joueurs. À l’Euro, il y en avait une pour Marcus Thuram qui a un peu disparu des radars. Certes, il y a toujours Anthony Martial qui essaye de rebondir à Séville et l’arrivée des deux anciens Titis du PSG, Moussa Diaby et Christopher Nkunku. Mais Giroud, c’est le gars sûr de 'DD', le joueur qu’il a le plus sélectionné depuis qu’il est en place, le cinquième joueur le plus sélectionné de l’histoire des Bleus (...) À Giroud d’accepter ce rôle de remplaçant en Bleu. Mais vu qu’il est aussi le joueur à être le plus être entré en jeu de l’histoire des Bleus, 38 fois, ça devrait le faire".